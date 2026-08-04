Il 4 agosto 2026, Walmart ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Vibe.co, una piattaforma self-service per la pubblicità su Connected TV (CTV). Questa integrazione all'interno di Walmart Connect, la divisione di commerce media dell'azienda, mira a rendere la pubblicità televisiva in streaming più semplice e accessibile per aziende di ogni dimensione. L'operazione, valutata circa 1,4 miliardi di dollari, riveste un valore strategico più che monetario per Walmart. Ryan Mayward, GM e Senior VP di Walmart Connect, ha sottolineato l'obiettivo di migliorare la misurazione e l'efficacia nel mix tra streaming, shopping e il percorso commerciale complessivo.

Questa acquisizione segue quella del 2024 di Vizio (2,3 miliardi di dollari), confermando la strategia di espansione di Walmart nel segmento CTV.

Vibe.co e Walmart Connect: un'unione per le PMI

Vibe.co ha sviluppato una piattaforma di advertising CTV self-service specificamente orientata alle PMI e al mid-market, servendo oltre 10.000 inserzionisti che operavano senza l’intermediazione di agenzie. La piattaforma semplifica l'attivazione delle campagne grazie a un targeting performante, ottimizzazione basata su AI e integrazioni dirette con partner di supply-side, garantendo misurabilità e rapidità. Questa offerta colma un gap che Walmart Connect non era in grado di coprire autonomamente, accelerando significativamente la copertura di questo importante segmento di mercato.

Integrazione strategica e valore dei dati clienti

Walmart potenzia la propria offerta di targeting collegando i dati di acquisto reali di oltre 150 milioni di clienti, provenienti dai canali Walmart e Walmart.com, direttamente al sistema CTV. Questo rappresenta un salto qualitativo nella precisione del targeting rispetto ai modelli tradizionali basati su segnali comportamentali, CRM o look-alike. L'operazione introduce inoltre una misurazione a circuito chiuso che connette l'esposizione a un annuncio in streaming con il comportamento d'acquisto effettivo, sia in negozio che online. Questo è un vantaggio rilevante per le PMI che operano nel settore retail, poiché l'acquisizione consente di chiudere il ciclo tra l'investimento media e i risultati di vendita reali.

Tempistiche, leadership e continuità operativa

Il closing dell'operazione è stato ufficializzato il 4 agosto 2026. Nonostante ciò, l'integrazione effettiva è avvenuta nei mesi precedenti la data prevista, e la piattaforma Vibe.co manterrà il suo modello self-service anche durante la fase di transizione. Per garantire continuità e mantenere la roadmap del prodotto, Arthur Querou (CEO) e Franck Tetzlaff (CTO) di Vibe.co si uniranno al team di Walmart Connect.

Rafforzamento competitivo nel retail media

Questa operazione consente a Walmart di competere con maggiore efficacia con Amazon Advertising e altre reti di retail media emergenti. L'azienda rafforza il proprio ecosistema full-funnel, che ora combina l'inventario CTV (grazie all'acquisizione di Vizio), gli strumenti self-service di Vibe.co e i dati proprietari di commerce.

L'investimento di 1,4 miliardi di dollari è stato assorbito senza impatto sulle previsioni finanziarie pubbliche per l'anno fiscale 2027, mantenendo inalterate le guidance su vendite e margini. L'acquisizione di Vibe.co segna un capitolo strategico per Walmart Connect, ampliando la portata dell'offerta CTV, integrando la potenza dei dati retail e accrescendo il valore per gli inserzionisti di piccole e medie dimensioni. Questa integrazione segna un'evoluzione funzionale, non solo tecnologica, dell'advertising nel settore del retail media.