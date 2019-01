Advertisement

tim e vodafone sono due tra gli operatori di telefonia [VIDEO] più richiesti dal pubblico. Nel tempo, le offerte presentate hanno subito un notevole cambio di configurazione. Tutto ciò è stato dovuto principalmente all'ingresso nel mercato del competitor francese Iliad che, in breve tempo, ha letteralmente rimescolato le carte in gioco. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio due tra le più vantaggiose proposte messe al servizio dei consumatori, vale a dire l'offerta Vodafone Special Minuti 50GB e l'offerta Tim 15 Go New 50GB.

Configurazione e prezzo dell'offerta Tim 15 Go New 50GB

Iniziamo focalizzandoci sulle caratteristiche del pacchetto ufficializzato da Tim. Nello specifico, l'offerta 15 Go New 50GB prevede la seguente configurazione:

1000 minuti per effettuare telefonate verso tutti i numeri nazionali, sia di rete fissa e sia prendendo in considerazione la rete mobile;

per effettuare telefonate verso tutti i numeri nazionali, sia di rete fissa e sia prendendo in considerazione la rete mobile; 50 Giga per navigare a lungo ed in tutta tranquillità su internet, potendo contare sull'efficienza della rete 4G.

Il canone da corrispondere per beneficiare di tale opportunità ammonta a 15 euro su base mensile.

Occorre precisare che, nonostante il prezzo non sia tra i più contenuti individuabili sul mercato, questa offerta Tim può essere richiesta dagli attuali clienti di qualsiasi altro operatore nazionale, senza esclusioni. Il costo d'attivazione è pari a 9 euro (29 euro nell'eventualità in cui l'utente disattivasse la SIM prima dei successivi 24 mesi).

Offerta Vodafone Special Minuti 50GB

Proseguiamo analizzano la promozione di Vodafone, ossia la Special Minuti 50GB. In questo caso, la composizione del pacchetto cambia rispetto a quanto visto per il diretto concorrente. Gli utenti che sceglieranno tale offerta potranno contare su:

minuti illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali di rete mobile e di rete fissa;

per chiamare tutti i numeri nazionali di rete mobile e di rete fissa; 50 Giga di traffico web per effettuare la navigazione su Internet tramite il proprio dispositivo mobile.

Per quanto riguarda il canone mensile da corrispondere all'azienda, vengono a prospettarsi diverse alternative e pagamento.

Parliamo infatti di:

6,99 euro per gli attuali clienti di operatori virtuali;

per gli attuali clienti di operatori virtuali; 7,99 euro per gli utenti di Iliad;

per gli utenti di Iliad; 15 euro per chi attualmente sta utilizzando una SIM dell'operatore Wind.

In tutti e tre i sopracitati casi, il costo di attivazione è pari a 6 euro. Di sicuro, l'offerta Vodafone Special Minuti 50GB ha il vantaggio di fornire minuti illimitati, e non 1000 minuti, con pezzi decisamente più bassi in relazione a specifici clienti [VIDEO]. Dal canto suo, l'offerta Tim 15 Go New 50GB sceglie di applicare il medesimo canone senza però escludere alcun utente che effettuerà portabilità del numero.