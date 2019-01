Annuncio

Annuncio

Il 2018 è stato un anno molto importante dal punto di vista della telefonia mobile: l'arrivo delle low cost, in primis di Iliad, ha rivoluzionato il tutto, portando inevitabilmente ad una diminuzione delle tariffe mensili, con benefici non indifferenti per gli utenti. Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile sono state e tuttora sono alcune delle protagoniste del mercato, e a proposito della low cost di tim, arrivano importanti novità in merito al quantitativo di giga utilizzabili in roaming in Unione Europea.

Dopo Ho.Mobile infatti, anche Kena Mobile si adeguata alla normativa che prevede un massimale di 4,5 euro (Iva esclusa) per giga dal 1 gennaio 2019. Fino al 31 dicembre infatti il massimale era di 6 euro, [VIDEO]anche in questo caso iva esclusa.

Advertisement

Le offerte attivabili di Kena Mobile

Dal sito ufficiale della low cost di Tim, è possibile attivare ben 4 tariffe: La Kena 5,99 è dedicata agli utenti Iliad, Ho.Mobile ed altri operatori virtuali che vogliono passare a Kena Mobile ed offre minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G al prezzo di 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 4,99 a cui bisognerà aggiungere la sim, 5 euro. Per chi invece vuole attivare un nuovo numero o semplicemente vuole portare il suo numero di qualunque operatore a Kena, una delle promozioni più interessanti è Kena 9,99, con un costo di attivazione di 9,99 euro al mese a cui vanno aggiunti ulteriori 5 euro per la sim. Offre minuti illimitati, 500 sms e 50 giga in rete 4G al prezzo di 9,99 euro al mese.

Nonostante Kena abbia implementato la rete 4G da diversi mesi, ha deciso comunque di dedicare alcune offerte anche a chi non ha necessita di una connessione veloce: sono infatti attivabili sul sito ufficiale Kena 7,99 e Kena 4,99, che offrono la prima minuti illimitati, 30 sms e 30 giga in rete 3G al prezzo di 7,99 euro mentre la seconda minuti illimitati e 250 mega in rete 3G a 4,99 euro al mese, con costi di attivazione per entrambi di 14,99 euro e costo sim di 5 euro.

Advertisement

Le offerte di Ho.Mobile

Nell'introduzione abbiamo fatto riferimento anche ad Ho.Mobile, che si adeguata anch'essa alla normativa del massimale di 4,5 euro (Iva esclusa) a giga in merito ai giga utilizzabili in roaming. A proposito della low cost di Vodafone, è giusto sottolineare come sia ancora attivabile dal sito ufficiale l'offerta da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro al mese dedicata agli utenti Iliad, Kena Mobile e di altri operatori virtuali, mentre per tutti gli altri utenti di altre aziende di telefonia mobile tale offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese [VIDEO].