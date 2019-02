Annuncio

Nei documenti di 'Trasparenza Tariffaria’, aggiornati a febbraio 2019 e visibili nella sezione dedicata sul sito della low cost, si ufficializza come le attuali offerte di Kena Mobile, ovvero Kena 4,99, 5,99, 7,99 e 9,99, andranno in scadenza il 6 febbraio, a meno di eventuali proroghe. Questo significa che a breve saranno ufficializzate le nuove offerte della low cost di tim, e sicuramente l'attesa è notevole, soprattutto per conoscere da vicino la risposta di Kena Mobile a Ho.Mobile, che ha invece lanciato la promozione dedicata agli utenti Iliad e di operatori virtuali da minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga in rete 4G, al prezzo di 6,99 euro al mese.

Come si può notare dal sito ufficiale della low cost di Tim, le attuali promozioni attivabili sono quattro.

Le offerte attualmente attivabili ed in scadenza il 6 febbraio

Kena Mobile è sicuramente una delle più apprezzate in merito alla quantità di offerte attivabili. Partiamo da Kena 4,99, dedicata a chi utilizza lo Smartphone solamente per le telefonate, che offre minuti illimitati e 250 mega in rete 5G al prezzo di 4,99 euro, mentre la più recente è sicuramente Kena 5,99, dedicata però solamente agli utenti Iliad e di operatori virtuali, da minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 al mese.

Infine Kena 7,99 e 9,99: la prima offre minuti illimitati, 30 sms e 30 giga in rete 3G al prezzo di 7,99, la seconda minuti illimitati, 500 sms e 50 giga in rete 4G. Tutte queste offerte, come si può leggere dai documenti di trasparenza tariffaria, dovrebbero appunto andare in scadenza il 6 febbraio.

Le altre offerte delle low cost del mercato italiano

Come dicevamo, ci attendiamo quanto prima le nuove promozioni di Kena Mobile, ma nel frattempo le altre low cost sono sempre molto attive, anche se Iliad, ha deciso di confermare le 'storiche' offerte presenti sul sito oramai da molti mesi: parliamo infatti di minuti illimitati, sms illimitati e rispettivamente 40 giga, 50 giga e 40 mega per un prezzo di 6,99, 7,99 e 4,99 euro al mese. Queste sono le tre offerte attivabili dell'azienda francese, che sta cercando di implementare in maniera veloce la sua rete 4G e sta cercando di lavorare anche sulla nuova rete 5G, che arriverà sul mercato italiano nel 2020.

Per quanto riguarda Ho.Mobile, la nuova offerta l'abbiamo menzionata ad inizio articolo, ma anche in quel caso il mercato di riferimento è solamente rivolto agli utenti Iliad e di operatori virtuali: per tutti gli altri l'offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese.