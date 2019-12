Sono sempre tante le offerte che ci riservano le varie compagnie telefoniche e, per chi cerca la soluzione perfetta per le proprie esigenze, le opportunità sono davvero tante. In questo articolo è presente un elenco di offerte che comprendono minuti, sms e GB di traffico dati in modo da poter soddisfare ogni necessità degli utenti. In particolare tratteremo le offerte di vodafone e tim che è possibile attivare nel mese di dicembre 2019 considerando sempre che i prezzi potrebbero quindi variare nei mesi successivi.

Offerte Vodafone

Per quanto riguarda le offerte della compagnia telefonica Vodafone, quella che appare immediatamente conveniente è senza dubbio "Infinito", ideale per tutti coloro che amano navigare online, trascorrere del tempo sui social network e ascoltare tanta musica in streaming. L'offerta prevede GB illimitati ma anche minuti ed sms senza limiti. In più prevede minuti illimitati verso i numeri facenti parte dell'UE e 1000 minuti se si effettuano chiamate extra UE. Compreso nel prezzo anche il roaming extra UE di 1 GB + 200 minuti.

Il prezzo mensile dell'offerta è di 26,99 euro. Altra offerta molto conveniente è "Unlimited x4 Pro" che prevede 10 GB di internet, minuti illimitati e giga illimitati per WhatsApp, Spotify, Google Maps, Instagram. Il prezzo è di 14,99 euro al mese. Per gli utenti che hanno meno di trent'anni Vodafone propone l'offerta "Shake it easy" che prevede 60 GB, minuti ed sms illimitati e giga illimitati per social, musica e mappe. Se l'utente sceglierà l'addebito su carta di credito o iban, il costo è di 14,99 euro al mese.

Infine per chi ha più di 60 anni è presente "Vodafone Facile" che include intanto il blocco dei servizi digitali a pagamento ed ionoltre 4GB di internet, minuti ed sms illimitati e i social inclusi. Il costo è di 12,99 euro al mese. Maggiori informazioni contrattuali sul sito ufficiale di Vodafone e leggere tutte le informazioni che sono disponibili.

Offerte di Tim

Per quanto riguarda invece la compagnia telefonica Tim, le offerte che risultano essere molto convenienti sono quelle riportate di seguito.

Tim Advance 5G: comprende 50 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati con velocità fino a 2 Gbps. Incluso nell'offerta il roaming UE e i servizi ChiamaOra e LoSai. Il tutto a 29,99 euro al mese. Supergiga 20 comprende 20 GB con hotspot incluso nel prezzo. Con Supergiga 20GB navighi con tablet, modem o smartphone con 20GB a 9,99€ ogni mese. Tim Young Senza limiti prevede 60 GB con domiciliazione, chat e social senza consumare GB, musica senza limiti, minuti ed sms illimitati. Il costo è di 14,99 euro al mese con addebito su carta o conto corrente.

Se l'addebito avviene invece su credito residuo i GB disponibili saranno 30 anziché 60. Per chi entra online allora l'attivazione e il primo mese sono gratuiti. In Supergiga 50 GB sono inclusi nell'offerta 50 GB di internet, hotspot incluso a 13,99€ ogni mese. Al superamento dei Giga disponibili e in assenza di altre opzioni dati, potrai continuare a navigare grazie al Giga di Scorta a 1,90€ ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50€).

Per scoprire maggiori informazioni e maggiori dettagli sui limiti contrattuali basterà collegarsi al portale ufficiale di Tim e leggere attentamente tutte le condizioni.