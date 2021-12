Nel pacchetto commerciale di Fastweb sono comprese offerte per la fibra ottica, tra cui Fastweb Casa e Fastweb Casa Light. Le proposte possono essere attivate online oppure tramite il numero verde 146. Il cliente ha 30 giorni di tempo dall'attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa: verranno rimborsati tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Le offerte per la fibra ottica

Con Fastweb Casa Light il cliente può usufruire della Fibra ultraveloce a 25,95 euro al mese (il modem FASTGate e l'attivazione sono inclusi), se il contratto viene sottoscritto entro il 9 dicembre.

L'offerta comprende le chiamate al consumo, verso numeri fissi e mobili, a 15 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta.

Mentre l'offerta Fastweb Casa Light + Mobile propone Fibra ultraveloce, più sim con 50 GB in 5G e chiamate illimitate (il modem FASTGate, l'attivazione e la spedizione della Sim sono inclusi). Se l'abbonamento viene stipulato entro il 9 dicembre 2021 il canone mensile è di 31,90 euro al mese (25,95 euro per Fastweb Casa Light, 5,95 per Mobile Light).

Con questa offerta le chiamate da fisso sono a consumo (15 centesimi al minuto), mentre con Fastweb Mobile Light le telefonate verso fissi e mobili nazionali sono illimitate, con 100 SMS inclusi.

L'offerta con fibra e chiamate illimitate

L'offerta Fastweb Casa, che include Fibra ultraveloce e chiamate illimitate, è in promozione fino al 9 dicembre a 25,95 euro al mese (il canone promozionale è valido per i primi 12 mesi, al tredicesimo il prezzo salirà a 28,95 euro). Inclusi nel prezzo l'attivazione e l'Internet Box, con il modem NeXXt che, come si legge sul sito, assicura stabilità e copertura in ogni angolo remoto della casa grazie al Wi-Fi 6.

Integrata l'assistente vocale Alexa.

Grazie a NeXXt si può gestire il limite di tempo che i bambini possono trascorrere online con la funzione Navigazione Protetta, facendoli navigare in sicurezza bloccando anche i siti ritenuti non sicuri. Per evitare che in alcuni angoli della casa il segnale possa essere debole, si può porre rimedio utilizzando l'amplificatore Wi-Fi Booster disponibile con un'aggiunta all'abbonamento di quattro euro al mese.

FastWeb Casa + Mobile Light

Con la promozione FastWeb Casa + Mobile Light il cliente può usufruire di Fibra ultraveloce e chiamate illimitate da fisso, con 50 GB, chiamate illimitate e 100 sms anche per lo smartphone a 31,90 al mese (con Fastweb Casa in promozione a 25,95 euro e Fastweb Mobile Light a 5,95). L'offerta è valida fino al 9 dicembre per 12 mesi, dal tredicesimo il canone di Fastweb Casa salirà a 28,95 euro. Nel prezzo sono inclusi la spedizione della sim, l'attivazione del servizio e l'Internet Box.