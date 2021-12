Tutte le offerte per la fibra ottica di WindTre comprendono la Fibra fino a 1 Gigabit e l'attivazione a costo zero. Per chi ha problemi di segnale Wi-Fi debole in alcuni angoli remoti dell'abitazione può optare per l'offerta che comprende in Wi-Fi extender. Tutte le offerte sono comprensive di modem, giga illimitati per lo smartphone e il servizio in streaming Amazon Prime incluso per 12 mesi.

L'offerta Super Fibra per i clienti mobili

Per i clienti mobili WindTre è disponibile l'offerta esclusiva Super Fibra che comprende, a 22,99 euro al mese anziché 25,99, Fibra fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi 6 incluso, zero costi di attivazione e 12 mesi di Amazon Prime.

L'offerta è valida fino al 6 dicembre ed è disponibile nelle città FTTH (escluse le Aree Bianche): per informazioni sulle città e le limitazioni tecniche si consiglia di visitare il sito di WindTre.

Il modem Wi-Fi 6 permette una connessione stabile e veloce per tutti i dispositivi connessi, con l'assistenza Kasko inclusa e il controllo tramite l'app WindTre. In regalo ogni mese giga illimitati per lo smartphone, attivi da subito, con la possibilità di poterli condividere con un massimo di tre sim senza costi aggiuntivi.

Super Fibra in promozione fino al 6 dicembre

Con Super Fibra attivabile da tutti, ma solamente online, il cliente può usufruire a 25,99 euro al mese della Fibra fino a 1 Gigabit e zero costi di attivazione.

Incluso nel prezzo il modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime (servizio in streaming con cui si può visionare anche la Champions League), giga illimitati per lo smartphone e lo streaming alle massime prestazioni.

L'offerta è valida fino al 6 dicembre per le città FTTH, escluse le Aree Bianche.

Per le abitazioni grandi o su più piani si può usufruire dell'offerta Super Fibra Top Wi-Fi, che a 27,99 euro al mese, include: Fibra fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi extender, l'attivazione e 12 mesi di Amazon Prime.

L'offerta è valida fino al 6 dicembre ed è disponibile per le città FTTH (Aree Bianche escluse).

L'offerta comprende ogni mese giga illimitati per lo smartphone, attivi fin da subito e senza costi aggiuntivi.

L'offerta Fibra + Mobile

Per chi necessità anche di una sim è disponibile l'offerta Fibra + Mobile, al prezzo di 22,99 euro al mese per Super Fibra, più 12,99 euro al mese per Di Più Lite.

L'offerta comprende: Fibra fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi incluso, sim con minuti e giga illimitati e 12 mesi di Amazon Prime. L'offerta è valida fino al 6 dicembre ed è disponibile nelle città FTTH (escluse le Aree Bianche).

Tutte le offerte di SuperFibra di WindTre sono valide esclusivamente per i nuovi clienti di Telefonia fissa, per le offerte riservate ai già clienti si invita a consultare l'area clienti di WindTre presente sul sito aziendale.