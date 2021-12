La rete ADSL rimane il metodo più diffuso per la connessione Internet a casa. Nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie, dalla fibra al 5G, la cui diffusione non è ancora tale da coprire l’intero territorio nazionale, come avviene invece per l’ADSL che, secondo i dati forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha una copertura del 95%.

Come funziona la rete ADSL

L’ADSL è una tecnologia di trasmissione dati a banda larga che viaggia su rame attraverso il cavo utilizzato per la Telefonia fissa. La connessione alla rete Internet avviene tramite un modem, solitamente fornito dall’operatore con il quale si sottoscrive il contratto, collegato alla rete telefonica con il “doppino telefonico”.

Un vantaggio della tecnologia ADSL è la separazione delle bande dedicate allo scaricamento e quelle dedicate al caricamento, consentendo così una maggiore velocità di navigazione.

Tutti i principali operatori telefonici, tra i quali tim, offrono servizi di connessione internet validi sia per la fibra ottica che per il tradizionale ADSL con cavo di rame.

Offerta PREMIUM ADSL di TIM

TIM è il marchio unico per tutti i servizi e le offerte di Telecom Italia nel campo della telefonia. Per numero di clienti, TIM, con il 30,4% del mercato, è il secondo operatore di telefonia mobile in Italia e il primo di telefonia fissa con il 52%.

La principale offerta per la connessione Internet a casa attualmente presente sul sito ufficiale TIM è quella denominata PREMIUM ADSL che include la navigazione Internet illimitata fino a 20 Mega con un costo di 29,99 €/mese così suddivisi:

Canone offerta, 24,90€/mese;

Contributo di attivazione 240 € (24 rate mensili da 10 €);

Modem TIM HUB+, 240 € (48 rate mensili da 5 €).

Sottoscrivendo il contratto on line, si ha diritto a 24 mesi di chiamate illimitate gratuite verso fissi e mobili nazionali, anziché a 19 cent/minuto e 19 cent di scatto alla risposta, rinnovabili per altri 24 mesi se, alla scadenza, si decide di confermare l’offerta.

Trascorsi i 48 mesi, l’opzione voce avrà un costo di 5 € al mese.

Nel caso si scelga di domiciliare su Conto corrente o Carta di credito il pagamento della fattura, verrà riconosciuto al cliente uno sconto di 5€ al mese, purché la domiciliazione sia attivata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta premium ADSL.

La fattura verrà emessa con cadenza mensile e spedita in copia cartacea al costo di 3€.

Contattando il Servizio Clienti 187 o accedendo all’area privata del sito Tim o all’APP My Tim, si potrà scegliere di ricevere gratuitamente la copia digitale della fattura.

Come sottoscrivere l’offerta PREMIUM ADSL di TIM

Per sottoscrivere l’offerta premium ADSL di Tim è molto semplice, in quanto è sufficiente chiamare l’Assistenza Clienti al numero verde 187 oppure, in alternativa, accedere all’app My Tim o all’area privata del sito ufficiale o recarvi in un qualsiasi centro TIM e chiedere l’attivazione dell’offerta.

Nel caso si desideri disdire il proprio abbonamento ADSL con un altro operatore per passare a TIM, mantenendo lo stesso numero, bisognerà comunicare a TIM il “codice di migrazione” riportato sulla bolletta. Sarà la stessa compagnia a contattare il vecchio operatore per comunicare la volontà di disdetta, occupandosi anche di tutte le procedure burocratiche. I tempi previsti per l’attivazione dell’offerta sono di circa 30 giorni.

È possibile recedere in qualsiasi momento dall'offerta con un costo di 30 € in caso di disattivazione della linea e di 5 € in caso di passaggio ad altro operatore. In caso di recesso dall’offerta PREMIUM sarà comunque dovuto il contributo di attivazione (24 mesi) e del modem (48 mesi) fino alla scadenza prevista.

Rimane comunque la possibilità di disdire il contratto, senza costi, entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione.