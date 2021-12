La connessione Internet è diventata praticamente una esigenza per molteplici aspetti della vita quotidiana con la conseguenza che sono venuti a crearsi diverse tipologie di “consumatore di giga”, a seconda dell’uso che si fa di Internet, dallo smart working, alla didattica a distanza, dallo streaming al gaming.

Una tipologia, ad esempio, è quella dei professionisti che, magari dopo una giornata di lavoro, si ritrovano a casa la sera con una mail urgente a cui rispondere o alcuni dettagli dell'ultimo lavoro da limare. L’esigenza, in questo caso, è quella di avere connessione Internet veloce, affidabile e magari con un servizio di assistenza sempre a disposizione.

5G, fibra, ADSL e FWA, connessioni affidabili e veloci per navigare in Internet da casa

Connessioni Internet veloci ed affidabili sono quelle assicurate dalla fibra e dalla tecnologia 5G, che consente una velocità massima di trasferimento dei dati superiore al Gigabit al secondo, dimezzando, inoltre, i tempi di latenza, vale a dire il tempo che intercorre tra il tentativo di contattare una risorsa on line e l’effettiva risposta. Benché la sua diffusione sia iniziata nel 2019, la copertura del territorio nazionale è al momento limitata alle principali città, ragione per cui la tecnologia più usata rimane la fibra ottica e, nelle zone non raggiunte, l’ADSL che viaggia sui cavi di rame della rete di Telefonia fissa.

L’unica possibilità per i comuni più piccoli e le zone impervie del paese, oppure per chi non ha e non vuole installare una linea fissa a casa, rimane quella della tecnologia FWA, mista fibra/radio.

Abbiamo selezionato di seguito alcune offerte dei principali operatori per le esigenze dei professionisti che lavorano da casa, specificando che il costo delle offerte business non comprende l’Iva.

Vodafone One Net con o senza linea fissa

Tra le offerte proposte da Vodafone:

OneNet P.IVA Mini – 25,00 € al mese. Offerta attivabile solo on line e disponibile per fibra, fibra misto rame e rame (ADSL). Include il modem e i servizi Instant Activation e Backup 4G, grazie ai quali è possibile chiamare e navigare con la rete mobile sia prima dell’attivazione della linea che in caso di disservizio della linea fissa. Inoltre, in caso di temporanea indisponibilità del servizio, il traffico Internet è gratuito fino a 150 Giga al mese, attraverso la vodafone

– 25,00 € al mese. Offerta attivabile solo on line e disponibile per fibra, fibra misto rame e rame (ADSL). Include il modem e i servizi Instant Activation e Backup 4G, grazie ai quali è possibile chiamare e navigare con la rete mobile sia prima dell’attivazione della linea che in caso di disservizio della linea fissa. Inoltre, in caso di temporanea indisponibilità del servizio, il traffico Internet è gratuito fino a 150 Giga al mese, attraverso la OneNet P. Iva Pro – 35 €/mese. In aggiunta ai servizi descritti nell’offerta Mini, include 1 linea telefonica con chiamate illimitate e internet illimitato con velocità fino a 100 mbps oltre al modem.

– 35 €/mese. In aggiunta ai servizi descritti nell’offerta Mini, include 1 linea telefonica con chiamate illimitate e internet illimitato con velocità fino a 100 mbps oltre al modem. OneNet P. Iva Total Wireless PLUS – 35 €/mese. Per chi non ha la linea fissa, l’offerta comprende linea telefonica con chiamate illimitate e internet illimitato con velocità fino a 100 mbps e il modem.

Nel costo di tutte le offerte sono compresi 240 euro - 5 euro al mese per 48 mesi – quali costi di attivazione.

TIM Business Senza Limiti – 29,90 € /mese

Sul sito di TIM, è attualmente offerta in promozione a 24,90 € al mese per i primi 24 mesi con domiciliazione della fattura.

Prevede l’uso della tecnologia Fibra fino a 1 Gigabit, Internet e chiamate illimitate, attivazione gratuita. Include tim quality assistance sulla linea fissa (riparazione guasti in 1 giorno) e Sala riunioni virtuale gratuita per 6 mesi con TIM Work Smart.

EOLO Più – 26,90 €/mese

L’offerta di EOLO è basata sulla tecnologia FWA (mista fibra/radio), che non prevede il requisito di una linea telefonica fissa ed è particolarmente indicata per zone scarsamente servite da fibra ottica e ADSL. Il costo comprende Internet Ultraveloce, chiamate illimitate, router, installazione gratuita, servizio di assistenza.

L’integrazione con il pacchetto Studio e Lavoro, al costo aggiuntivo di 5 € al mese (il primo mese è gratis), consente di portare la velocità di download da 30 a 100 Mbps con 12 mesi gratuiti di Microsoft 365.