L’offerta internet per gli studenti è uno dei pacchetti che non può mancare nelle proposte delle maggiori compagnie telefoniche. Durante il periodo di lockdown conseguente alla prima fase della pandemia da coronavirus, oltre 6 milioni di studenti sono stati costretti a seguire le lezioni da casa. Una nuova modalità che ha evidenziato il problema di una connessione internet da casa sufficiente a sostenere le nuove esigenze - si pensi ad una famiglia media con due genitori in smart working e due figli in DAD – rappresentate da velocità di connessione ed economicità.

Terminata la fase dell’emergenza DAD, alla quale si era in parte ovviato grazie ad alcuni operatori che avevano risposto all’appello del Governo per mettere a disposizione degli studenti delle agevolazioni per l’utilizzo gratuito delle principali piattaforme di e-learning, rimane l’esigenza di avere una connessione ADSL o fibra da casa, veloce ed economica per rimanere in contatto con insegnanti e compagni di studio.

Offerte internet da casa per gli studenti universitari fuori sede

Più complessa l’esigenza degli studenti fuori sede che, a queste problematiche, devono aggiungere quella di ricorrere ad offerte senza vincoli temporali e con elevata capacità di connessione, dovendo magari condividere la rete con i coinquilini, che possono anche cambiare frequentemente.

In questo caso, la soluzione più conveniente è da ricercare tra le offerte che privilegiano la componente Internet, senza fisso, in modo da contenere il più possibile i costi, e che prevedano una connessione - ADSL, fibra ottica o FWA - illimitata e senza vincoli contrattuali o penali per disdire l’abbonamento.

Di seguito, riportiamo alcune tra offerte attualmente disponibili presso i principali operatori per viaggiare al massimo della connessione risparmiando.

Vodafone Internet Unlimited – 27,90 €/mese

Vodafone un'azienda multinazionale di Telefonia fissa e mobile con sede a Londra e presente in 25 paesi. La sua offerta prevede, inclusi nel costo mensile di 27,90 €, connessione ADSL o fibra fino a 2,5 Gigabit al secondo, chiamate illimitate, modem Vodafone Station, nessun costo di attivazione e senza vincoli di permanenza.

In caso di disattivazione, non sono previsti costi aggiuntivi e sarà sufficiente restituire il modem entro 30 giorni. L’offerta è attualmente in promozione a 22,90 € per chi è già cliente Vodafone mobile, con l’aggiunta di un costo di attivazione di 11,90 €.

Tim Premium Fibra – 29,90 €/mese

L‘azienda è attiva nel campo della telefonia fissa e mobile, internet e televisione via cavo. La sua offerta, disponibile in fibra, ove presente, oppure ADSL, prevede una connessione fino a 1 Giga con telefonate illimitate al costo di 29,90 € al mese con domiciliazione bancaria della bolletta. L’importo include un contributo di attivazione (10€/mese per 24 mesi) e il modem in vendita (5€/mese per 48 mesi).

In caso di disdetta anticipata, sarà necessario corrispondere in aggiunta le rate mancanti per il contributo di attivazione e il pagamento del modem.

WindTre Super Fibra – 25,90 €/mese

Wind Tre S.p.A. è un'azienda italiana nata dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A.. L’offerta Super Fibra ha un costo di 25,90 € al mese e consente una navigazione fino a 1 Gigabit al secondo con inclusi attivazione, giga e chiamate illimitate e 12 mesi di Amazon Prime. Il costo del modem (5,99€ al mese) è già incluso nel costo complessivo dell’offerta. In caso di recesso o passaggio ad altro operatore è previsto il pagamento, come contributo di disattivazione, di un importo pari a una mensilità di canone del servizio e in aggiunta le rate mancanti alla scadenza del pagamento del modem.

Fastweb Casa Light – 25,95 €/mese

Fastweb S.p.A. è un'azienda italiana che fa parte del gruppo delle comunicazioni svizzero Swisscom ed opera nel settore della telefonia terrestre e delle connessioni a banda larga. La sua offerta Casa Light include, nel costo di 25,95 € al mese, Internet Ultraveloce fino a 2,5 Gigabit al secondo senza telefono, modem e nessun costo di attivazione. Si può disdire qualsiasi momento, pagando un contributo di disattivazione pari a una mensilità di canone del servizio.

Eolo Più + opzione Studio e Lavoro – 31,90€/mese

EOLO, provider attivo sia su rete FWA che su fibra ottica, propone l’offerta EOLO Più con un costo base di 26,90 € al mese e, con l’aggiunta di 5 € al mese – il primo mese è gratis e nessun vincolo di rinnovo -, l’opzione Studio e Lavoro che prevede una configurazione che porta la velocità di download da 30 Mb/s a 100 Mb/s e 12 mesi di Microsoft 365. Sono inclusi: Internet Ultraveloce, chiamate illimitate, router, installazione gratuita, servizio di assistenza.