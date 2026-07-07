Il mondo della tecnologia è in fermento per l'annuncio ufficiale dell'evento "Made by Google", fissato per il 12 agosto 2026 a New York. L'appuntamento svelerà la nuova gamma Pixel 11, generando grande attesa tra appassionati ed esperti. L'evento si preannuncia cruciale per il lancio di nuovi smartphone e l'introduzione di funzionalità innovative nel panorama tecnologico.
Le Aspettative per i Nuovi Pixel 11
L'evento di agosto, in leggero anticipo, vedrà protagonisti i nuovi modelli: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Le indiscrezioni suggeriscono un'enfasi sull'estetica e la qualità dei materiali, con una distintiva variante di colore oro per il Pixel 11.
Questo mira a posizionare i Pixel come dispositivi performanti e dal design raffinato.
Voci di corridoio indicano un design con una barra nera della fotocamera più sottile e un profilo più slanciato. Tra le speculazioni, emerge il concetto di "Pixel Glow": un array di LED RGB integrabile sotto il vetro del modulo fotografico, sebbene non ancora confermato ufficialmente.
Prezzi e Impatto sul Mercato
Una discussione vivace riguarda il potenziale aumento dei prezzi dei nuovi dispositivi. Questa tendenza è attribuita alla decisione di Google di eliminare l'opzione di archiviazione da 128GB, rendendo il taglio da 256GB la configurazione minima. Tale cambiamento potrebbe incidere significativamente sui costi.
Le stime per il mercato europeo suggeriscono prezzi di circa €999 per il Pixel 11 base, €1.199 per il Pixel 11 Pro e €1.399 per il Pixel 11 Pro XL. Questi adeguamenti strategici potrebbero riposizionare la gamma Pixel in una fascia di mercato più premium.
Espansione dell'Ecosistema Google
Oltre agli attesissimi smartphone, si prevede la presentazione del Pixel Watch 5 e delle nuove Pixel Buds Pro. Questa espansione rientra nel piano di Google volto a consolidare il proprio ecosistema di prodotti interconnessi. L'introduzione di questi nuovi indossabili e accessori audio mira a rafforzare la presenza dell'azienda nei rispettivi segmenti di mercato, offrendo agli utenti un'esperienza più integrata.
Le anticipazioni e le speculazioni continuano a circolare; l'evento del 12 agosto fornirà le conferme definitive. L'appuntamento si configura come un momento cruciale per comprendere la direzione strategica che Google intende intraprendere nel settore tecnologico.