Non sarà un mese facile quello di febbraio 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli, secondo le previsioni dell'oroscopo [VIDEO]: una serie di contrattempi si riveleranno estremamente fastidiosi e vi porteranno a riconsiderare l'opportunità di alcune scelte, che vi sembravano corrette, fatte nel recente passato. Le influenze astrali non favorevoli genereranno in voi una certa apprensione per il futuro, che purtroppo rappresenta la premessa per prendere decisioni affrettate, le quali potrebbero essere foriere di conseguenze negative.

L'energia non mancherà ai Gemelli a febbraio

Fortunatamente durante il mese e soprattutto nei primi quindici giorni non mancheranno certo le forze. Negli ultimi dieci giorni queste energie saranno perfino in eccesso e avrete bisogno di scaricarle in modi che non si riveleranno sempre costruttivi.

L'oroscopo [VIDEO] quindi prevede che la fase critica del mese sarà appunto concentrata negli ultimi dieci giorni.

Sentimenti in crisi per i Gemelli a febbraio

Questa situazione generale, non proprio favorevole, produrrà effetti anche sulle relazioni sociali e sui rapporti sentimentali in particolare, in quanto la tensione che avete vi porterà facilmente a conflitti e discussioni con la persona amata, ma soprattutto farà nascere quelle incomprensioni di fondo che sono una delle peculiarità del vostro segno zodiacale. Esso è un segno cosiddetto "doppio", con una sorta di duplice identità: di riflesso mostra comportamenti che possono apparire difficili da comprendere. Per cercare di uscire dall'impasse senza troppi danni, sarà necessario un bel bagno di umiltà, mettendo da parte le questioni di principio per mettere l'amore prima di ogni altra cosa.

Lavoro: non è il momento propizio per avviare nuove attività

È chiaro che in questo contesto di instabilità emotiva è necessario pensarci due volte prima di dare vita a un'attività. Una delle caratteristiche principali delle persone nate sotto i Gemelli è la curiosità per il nuovo e l'entusiasmo con cui si buttano in ogni nuova impresa senza stare troppo a soppesare i pro e i contro delle situazioni, perché sono persone che amano la vita e mettersi in gioco per valutare i propri limiti. Al di là di una congiuntura economica indubbiamente non facile, anche il quadro astrale di febbraio induce alla prudenza e alla riflessione prima di effettuare investimenti nel settore imprenditoriale: potreste pentirvene presto, quindi riflettete bene su cosa intendete fare.