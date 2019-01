Annuncio

La Luna piena è in Capricorno e spinge tutti i segni zodiacali a pensare, valutando la sfera sentimentale e quella lavorativa con maggior impegno, guidati dai riflessi lunari. E' un astro speciale, che punta sulle sensazioni e propone nuovi cambiamenti nell'Oroscopo giornaliero di sabato 2 febbraio. Analizziamo le seguenti previsioni astrologiche.

Affari e sensazioni amorose nell'oroscopo di sabato

Ariete: il coraggio di certo non vi manca con Marte nel vostro segno dinamico.

Urano vi conferisce una certa genialità, tutta da investire nel lavoro per incrementare i guadagni. In amore, puntate maggiormente sulla testa piuttosto che sul cuore, equilibrando così le emozioni inaffidabili.

Toro: state praticando un discernimento di voi stessi, percependo la realtà che vi circonda. Anche se sarete critici con voi stessi, sapete cosa volete e riuscirete a realizzarlo in amore, solo accantonando il pessimismo. In ambito lavorativo, non tralasciate progetti in sospeso.

Gemelli: sfruttate la vostra intelligenza per ottenere il massimo risultato nel lavoro. In amore, non siate confusi e incerti, sapete cosa volete dai sentimenti, dovete solo intraprendere un percorso cognitivo che faccia chiarezza in voi stessi.

Cancro: occhio all'influenza di Urano e Marte in congiunzione nell'Ariete che vi spinge ad essere gentili con gli altri, ma scortesi con il partner. Anche la Luna in opposizione vi esorta a pazientare, verranno tempi migliori. Siate più dinamici nel lavoro.

Leone: date nuova luce alle vostre capacità, tutte da investire nel lavoro tralasciando le esperienze passate.

Saturno in Capricorno vi darà la spinta giusta per aprirvi a nuove realizzazioni professionali. In amore, cambiate qualcosa che non va apportando i giusti cambiamenti, senza spaventare però il partner.

Vergine: allontanate le persone che non vi fanno divertire e circondatevi delle amicizie giuste, quelle che contano. In amore, Venere e Giove dal domicilio nono vi assicurano fortuna e passione, cercate di utilizzarla nel verso giusto. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, avete bisogno di ricaricare le batterie, quindi rilassatevi rivitalizzandovi.

Lo 'scrigno' dei sentimenti e le previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: l'oroscopo analizza i vostri sentimenti e riscontra una certa leggerezza nel vivere le sensazioni amorose. Non siate troppo irresponsabili in amore, altrimenti rischierete di fare del male alle persone che vi amano. Analizzate a fondo le problematiche lavorative, vedrete che vi spingono al cambiamento.

Scorpione: La Luna in sestile con Nettuno posizionato in Pesci vi farà approfondire i sentimenti con il partner, tuttavia non riuscirete ad esprimerli come vorreste.

Organizzate qualcosa di carino, magari una cena romantica che parlerà per voi. Il lavoro procede a gonfie vele.

Sagittario: la parola chiave per voi amici del Sagittario è leggerezza, quindi via libera al divertimento. La vostra forma fisica è perfetta dunque perché non dedicarvi a un'attività frizzante in questo fine settimana, magari da condividere in due. Nel lavoro attingete a tutta la praticità che avete per risolvere una questione "spinosa".

Capricorno: la Luna nel vostro domicilio non si sente a suo agio in un segno realista come voi siete. Cercate di lasciarvi andare ai sentimenti, i riflessi lunari saranno complici per farvi perdere il controllo. Non chiudete i sentimenti in uno scrigno, voi avete la chiave per aprirlo. Nel lavoro, avrete le idee chiare sui progetti da portare a termine e li seguirete, con determinazione e grande forza di volontà.

Acquario: il Sole risplende nel vostro cielo e vi sentite appagati e positivi. I vostri progetti si realizzeranno e potrete gioire, appoggiati anche dalle amicizie giuste, festeggerete alla grande. Il lavoro procede bene.

Pesci: analizzate bene i sentimenti, cercando di capire cosa volete dall'amore. A volte apparite sensibili e innamorati, altre volte confusi e delusi. Ricercate un maggior equilibrio, proficuo sia per le coppie che per i single. Alti e bassi sul lavoro.