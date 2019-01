Annuncio

L'Oroscopo di febbraio 2019 prevede per i tre segni d'acqua un periodo di transizione, nel contesto più generale di un'annata che si annuncia non certo memorabile. Ricordiamo che gli astrologi definiscono questi tre segni: Cancro, Scorpione e Pesci (i segni d'acqua) come "femminili" e "caldi". Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni del secondo mese di questo anno per questi tre segni.

Cancro, stanchezza da smaltire

Per i cancerini il mese di febbraio 2019 sarà sostanzialmente negativo a cominciare dalla salute, che non sarà buona.

Soffrirete di emicrania e tenderete a somatizzare in particolare lo stress derivante da incomprensioni con le altre persone. Venere a febbraio sarà nel segno opposto, che cioè il Capricorno: questo vuol dire che potreste andare ad affrontare una serie di problemi sentimentali, anche se pensate di formare una coppia solida e collaudata.

Sono possibili notevoli cambiamenti e perfino separazioni legali in questo delicato periodo per il Cancro. Non poca confusione è segnalata anche nel settore lavorativo, che vi darà inattese preoccupazioni.

Scorpione: liti in campo sentimentale

Le persone nate sotto il segno dello Scorpione vengono da un periodo poco favorevole e stanno cercando di riorganizzarsi al meglio, ma hanno bisogno di un congruo lasso di tempo, perché i problemi da risolvere sono tanti. Anche il mese di febbraio rappresenterà un quindi periodo di transizione e riflessione, che non necessariamente porterà a individuare le soluzioni migliori. Avrete problemi anche per quanto riguarda alla salute, i quali in alcuni casi potrebbero non essere legati al freddo che ha colpito l'Italia in queste settimane.

Pesci, progetti di nozze

Il mese potrebbe rivelarsi propizio per quanti hanno in mente di convolare a nozze con la persona amata, ma non certo è detto che organizzare un matrimonio sia qualcosa di facile, anzi: si tratta di un evento particolarmente stressante per i Pesci, soprattutto per chi ha vedute diverse con i familiari del proprio partner.

È un vero peccato, che perché a febbraio del 2019 godrete di ottima salute e vi sentirete in grado di superare ogni ostacolo, visto che sarete pieni di energia e di voglia di fare. Ma evidentemente quello che vi sta aspettando è un periodo complicato, il quale però serve a mettere alla prova la vostra forza d'animo. Non tutti i mali vengono per nuocere: potrebbe essere l'occasione giusta per capire quali persone è bene tenere a distanza, in alcuni casi forse non avevate capito veramente con chi avevate a che fare. Occorre insomma saper guardare ogni cosa sotto la giusta prospettiva.