Febbraio sta ormai per arrivare e sarà un mese importante per il Cancro e per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali di venerdì 1° febbraio, su amore, lavoro e salute.

Da Ariete a Vergine

Ariete: gennaio non è stato un mese tranquillo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Il primo di febbraio però entrerete in una nuova ottica, in cui tutto vi sembrerà molto più tranquillo. State recuperando la vostra forma fisica e potreste ottenere delle piccole vittorie.

Giornata importante anche per le relazioni.

Toro: non siete proprio in perfetta forma e potreste anche essere un po' nervosi perchè qualcuno che non avreste mai immaginato non si trova dalla vostra parte in una determinata questione.

Tenete separati il lavoro dall'amore: non riversate le tensioni accumulate nelle relazioni.

Gemelli: ottima la mattinata del primo febbraio se dovrete sistemare delle questioni in ambito economico. Se avete concluso da poco una relazione, adesso avete voglia di iniziare a relazionare nuovamente con altre persone. Non fatevi abbindolare dalle persone troppo misteriose, che inizialmente vi potranno sembrare molto attraenti ma poi si riveleranno una perdita di tempo.

Cancro: se avrete il coraggio di esporvi, potreste finalmente trovare l'amore tanto desiderato. Se dovete affrontare esami o intraprendere una nuova carriera lavorativa [VIDEO], potreste essere leggermente tesi. Non perdete di vista i vostri obbiettivi e continuate ad impegnarvi.

Leone: state cercando di analizzare bene alcune situazioni in cui vi siete trovati.

Potreste essere molto nervosi e ciò potrebbe portare a diversi disguidi in famiglia. Evitate di arrabbiarvi inutilmente. Da riguardare anche la salute: il troppo stress non vi fa per nulla bene.

Vergine: ben presto vi immergerete in un nuovo percorso e siete molto carichi. Avete tante energia e voglia di darvi da fare. Questo mese sarà in generale molto importante e produttivo per voi. Favoriti i progetti in amore, mentre chi non si trova più bene nella propria relazione potrebbe prendere una decisione drastica.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo periodo avete ricevuto molte delusioni, soprattutto a livello amoroso. Questo non è però il momento di gettare la spugna, anzi è bene prendere spunto e imparare dagli errori passati. Ci vuole molta prudenza nelle nuove relazioni e soprattutto bisogna essere sinceri prima di tutto con se stessi. Sul lavoro tutto sembra procedere nella norma.

Scorpione: in questo periodo siete più agitati del solito, e venerdì 1° febbraio qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe.

Fate però ben attenzione alle parole che pronunciate [VIDEO], soprattutto a lavoro, dove potrebbero esserci ripercussioni per il vostro modo di fare troppo nervoso.

Sagittario: avete acquistato maggiore sicurezza e anche le persone che vi circondano vi osservano adesso in maniera diversa. Avete deciso di focalizzarvi sulle cose che ritenete più importanti e lasciarvi alle spalle le delusioni passate. Alcuni potrebbero non essere pronti per una nuova relazione: stare un po' da soli, vi aiuterà a capire meglio cosa volete in ambito sentimentale.

Capricorno: in generale siete un po' confusi e avete deciso di prendervi del tempo per riflettere. Ormai da tempo non provate dei sentimenti forti per una persona, ma un nuovo incontro potrebbe cambiarvi la giornata.

Acquario: se avete avuto delle discussioni con il partner, potrebbe essere iniziata una fase di netto recupero. In generale potreste ricominciare ad essere più sereni nelle svolgimento della vostre attività quotidiane. Ottimi rapporti con i vostri familiari.

Pesci: siete alla ricerca di belle emozioni ed il meglio potrebbe arrivare a metà settimana. Siete però molto stressati sul lavoro, dove potreste avere delle vere e proprie sfuriate. State bene attenti però alle parole che usate.