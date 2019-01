Advertisement

Un'altra settimana di gennaio sta per concludersi e alcuni segni zodiacali, come Acquario e Capricorno vivranno una fase di recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di sabato 12 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: siete sottoposti a molto stress, ma in questa giornata potreste avere qualche risposta molto importante. State cercando soluzioni ad alcuni problemi che ancora non riuscite a risolvere. Riflettete bene e utilizzate molta calma nel prendere le vostre decisioni.

Toro: il 12 gennaio sarà per molti nati sotto il vostro segno una giornata di recupero. La situazione economica non è al top, alcuni progetti lavorativi sono ancora bloccati.

Se avete in atto un contenzioso legale, potreste essere un pò nervosi. Se qualcuno in passato vi ha creato problemi, adesso potrebbe ritornare a farsi vivo.

Gemelli: il vostro segno si trova sotto un cielo complesso [VIDEO], ma neanche troppo. Alcuni dovranno tirare un pò il freno sulle spese economiche. Le ultime settimane di dicembre non sono state al top e ancora vi state portando dietro alcune situazione spiacevoli. Se siete in proprio, il lavoro non sta andando molto bene.

Cancro: questa fase sarà per i nati sotto il vostro segno un pò pesante, per cui se siete chiamati a prendere delle decisioni cercate di rimandare. Giove vi aiuterà a superare gli ostacoli ed anche se la giornata sarà molto faticosa, sarà altrettanto produttiva.

Leone: siete molto indecisi sul futuro, avete in ballo tanti progetti ma non sapete quale strada seguire.

Siete un pò stanchi e nervosi ed è bene che approfittiate del tempo libero per recuperare le energie. Se avete dei dubbi in ambito sentimentale, è bene che cerchiate di chiarire.

Vergine: i nati sotto il segno delle Vergine potrebbero subire un calo fisico nella giornata si sabato a causa di un malessere stagionale che vi ha colpito. Anche se fisicamente siete giù, ciò non intaccherà la vostra vita sentimentale o professionale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni di voi che nello scorso mese hanno avuto difficoltà a livello personale ed adesso sono in una fase di recupero. I rapporti migliori saranno quelli con Sagittario e Bilancia. Se state vivendo un amore non corrisposto, potreste trovarvi in una situazione di forte disagio.

Scorpione: durante la giornata di sabato 12 gennaio potreste avere delle intuizioni molto importanti: non sottovalutatele. Siete bravi a dare consigli agli altri, ma molto spesso quando tocca a voi, non riuscite a trovare le risposte giuste. Se vi state lanciando in nuovi progetti, è bene che teniate a bada le spese.

Sagittario: il vostro segno è governato da Giove per cui siete delle persone molto energiche. Il vostro carattere è molto forte ed avete tutte le caratteristiche per essere delle persone vincenti. Se dovete provare qualcosa di nuovo non tiratevi indietro per la paura.

Capricorno: tra i buoni propositi per il nuovo anno avete deciso di fare pulizia tra le persone che nella vostra vita non portano nulla di positivo. State tagliando i rapporti inutili per concentravi maggiormente [VIDEO] sulle cose importanti della vostra vita.

Acquario: rispetto agli ultimi giorni, sabato sarà una giornata più impegnativa. Qualche tensione in amore sopratutto per coloro che hanno vissuto una crisi e ancora non l'hanno superata. Cercate di focalizzarvi sulle vostre capacità.

Pesci: siete un pò in tensione per alcune discussioni avute con persone che hanno il potere di farvi innervosire facilmente. Non strapazzatevi troppo e non prendetevi troppi impegni consecutivi. Chi sta affrontando una causa legale, potrebbe avere qualche problema.