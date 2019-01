Annuncio

Nella giornata di martedì 15 gennaio il Cancro potrebbe scoprire che una prima parte dei suoi desideri si stanno lentamente realizzando, mentre il nervosismo dello Scorpione dovrà essere mitigato con qualcosa che lo faccia divertire o comunque rilassare. E mentre per Acquario e Sagittario scoppierà l'amore, per il Pesci sarà una mattinata moto impegnativa esattamente come per il Capricorno. Di seguito troverete tutte le previsioni astrologiche.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tutti vi diranno che martedì sarete particolarmente nervosi e un po' sottotono, ma vorrete soltanto essere precisi su determinati aspetti della vostra vita tristemente travisata dagli altri.

Una maggiore chiarezza nei vostri confronti sarà d'obbligo anche in ambito lavorativo: un capo troppo sibillino potrebbe rendervi il lavoro insoddisfacente e poco produttivo.

Toro: una ritrovata distensione riguardo ai vostri atteggiamenti troppo sulla difensiva farà sbocciare una sorpresa inaspettata o comunque un regalo.

Starà a voi comprendere quale sia il fine, però. Uno scivolone sulla salute potrebbe compromettere la vostra presenza sul posto di lavoro, ma la vostra testardaggine si mostrerà in tutta la sua potenza.

Gemelli: sarete carichi e frizzanti, uno dei pochi segni dello zodiaco che in questi giorni si sente come un ragazzino. Le occasioni lavorative che si presenteranno saranno alla vostra portata [VIDEO], seppure tremendamente impegnative, e vi faranno fare un salto di qualità non indifferente. Sprizzate energia da tutti i pori, sfruttatela al meglio.

Cancro: la stabilità a cui agognavate nel corso della settimana precedente a questa mostrerà la sua ombra nel pomeriggio di martedì. Maggiori attenzioni da parte del partner sul vostro equilibrio: sarà la chiave di volta di questo piacevole cambiamento, senza contare che potreste togliervi qualche sfizio con lo shopping.

Leone: sarete concentratissimi nel lavoro, quindi quello che comincerà da martedì, e proseguirà per un po', è uno di quei periodi in cui vorrete soltanto scalare il successo e non badare a niente attorno a voi. Date però un occhio di riguardo ad un partner che potrebbe scatenare la vostra vena erotica.

Vergine: si avvicinerà un periodo propizio, seppure breve, dunque potreste aver bisogno di tante attenzioni, così come il vostro corpo e la vostra salute, che avranno necessità delle attenzioni del loro proprietario. Martedì sarà una giornata di preparazione per qualcosa che sarà davvero scoppiettante, quindi non lasciatevi cadere nel pessimismo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rimuginare e continuare a farlo senza interrompere mai questo flusso di pensieri sarà controproducente, soprattutto nella giornata di martedì, ovvero quando dovreste sfoderare le vostre doti migliori per scendere su campo di battaglia lavorativo. Liberate la mente da ogni pensiero negativo e dedicatevi al successo e al raggiungimento dei vostri sogni finanziari.

Scorpione: una incertezza di fondo causata da voi stessi sarà lo sfondo per un martedì non roseo. Vi sentirete troppo affaticati e questo non farà altro che influenzare il vostro cattivo umore. Potreste trascorrere alcune ore dedicandovi ai vostri hobby per ristabilire un equilibrio interiore.

Sagittario: vi sentirete abbastanza spossati a causa del rientro a lavoro, ma non abbastanza da rinunciare ad una notte di fuoco con la vostra dolce metà. Cosa ci sarebbe di meglio di 'rotolarsi sotto le coperte' con il proprio amato, direte voi! E avete proprio fatto centro, perché questo eros che vi trabocca dalle vene servirà anche a mitigare la tensione.

Capricorno: il lavoro stavolta potrebbe davvero mettervi a dura prova, a dispetto della vostra spiccata dote organizzativa. Ma proprio in virtù di quest'ultima le probabilità di riuscire non saranno così irraggiungibili. Stavolta dipenderà tutto dal vostro sangue freddo e dalla vostra preparazione, che favoriranno anche delle cospicue entrate [VIDEO].

Acquario: martedì è la giornata dell'amore, per voi dell'Acquario. Ogni cosa che penserete sarà determinata sotto il benefico influsso di Venere e di Marte, che vi conferiranno quell'aria da 'amante battagliera'. Prestate soltanto attenzione a non essere troppo esigenti con il partner, specialmente se questi è stressato, perché potrebbe rivoltarvisi contro.

Pesci: comincerete il mattino di martedì chiedendovi da che parte dovrete cominciare a lavoro, e comincerete senza alcun criterio comprensibile, o comunque con un criterio di cui solo voi siete a conoscenza. Non eccedete troppo nelle spese, o le vostre finanze potrebbero subire una brusca battuta d'arresto, e ora come ora non sarebbe proprio l'ideale.