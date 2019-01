Annuncio

In questo lunedì 28 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Giove e Venere in Sagittario, mentre Urano e Marte in Ariete con il Sole e Mercurio in Acquario. La Luna in Scorpione e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa.

Armonie amorose per il Cancro

Ariete: lunedì di riassetto lavorativo. I nativi avranno a che fare con la sistemazione degli impegni lavorativi in essere e vaglieranno ciò che sarà bene proseguire e ciò che converrà terminare.

Toro: ancora una giornata sottotono per i nati del segno. Saranno più proficue le questioni lavorative rispetto a quelle amorose dove qualche nube passeggera sarà possibile.

Gemelli: un po’ di confusione dettata dalle posizioni contrastanti degli astri rispetto ai nativi. Sarà bene concedersi ampi spazi di relax rimandando decisioni importanti ai prossimi giorni.

Cancro: dopo il trambusto amoroso di inizio anno ecco che questo lunedì potrebbero ritrovare la tanto agognata stabilità amorosa. Le incomprensioni diverranno meno marcate con grande soddisfazione dell'amato bene [VIDEO].

Vergine disattenti

Leone: attività lavorative in primo piano. Lunedì dove le questioni amorose saranno leggermente offuscate da quelle lavorative in quanto i nativi metteranno anima e corpo nei loro progetti [VIDEO].

Vergine: Mercurio renderà disattenti e sbadati i nati del segno questo lunedì. Sarà bene che evitino, quando possibile, di firmare contratti o fare colloqui di lavoro.

Bilancia: influssi giornalieri favorevoli garantiranno ai nativi un lunedì progettuale al lavoro nel pomeriggio e la tranquillità amorosa verso sera.

Scorpione: ottimo lunedì sia per l'amore che per il lavoro. Entrambi gli ambiti saranno attraversati da influssi favorevoli che renderanno i nativi sereni.

Malinconici i Pesci

Sagittario: ombrosi e taciturni. Le posizioni planetarie odierne vedranno i nati del segno starsene in disparte evitando di conversare con amici e colleghi. In amore il partner verrà trattato con la stessa freddezza apparente.

Capricorno: cocciuti e capricciosi. Ogni tanto gli Astri fanno emergere la caratteristica principale dei nativi, cioè il capriccio. Questo lunedì partner e famiglia d'origine se ne accorgeranno bene.

Acquario: il Sole nel loro segno li aiuterà a mitigare le restanti influenze planetarie poco amichevoli. Sarà bene che evitino di adirarsi senza una reale motivazione.

Pesci: immersi nella malinconia. Dalla fine dello scorso anno i nativi sono entrati nel limbo del 'vecchio', inteso come legame logoro o brutta esperienza relazionale. Sarà bene che interrompano questo circolo vizioso al più presto.