Le previsioni dei segni dello zodiaco [VIDEO] che ci attenderanno questo fine settimana saranno veramente interessanti soprattutto per Capricorno, Acquario e Sagittario. Secondo il volere dei corpi celesti, le giornate di sabato e domenica saranno piene di sorprese per i segni della Vergine e della Bilancia. Questo week end la Luna accompagnerà il segno dei Gemelli, mentre Marte sarà a sostegno dell'Ariete.

Ecco di seguito le previsioni dettagliate dell'Oroscopo per la giornata di sabato 19 e domenica 20 gennaio.

Cosa dicono gli astri: oroscopo del fine settimana

Ariete: questo week end Marte è a vostro favore, sfruttate l'occasione per prendere un'iniziativa . Nell'ambiente lavorativo è bene non lasciarsi influenzare da chi per invidia tende ad assumere atteggiamenti provocatori.

Toro: sabato si prospetta una giornata non molto piacevole. Le stelle non sono proprio a vostro favore, cercate di eliminare chi vi trasmette negatività.

Gemelli: Venere e Giove saranno contrari al vostro segno questo fine settimana in compenso la Luna è dalla vostra parte. E' previsto un bel week end ma fate attenzione alle spese extra.

Cancro: sabato dovrete tenere conto di qualche momento di nervosismo all'interno del nucleo famigliare. Non siate trotto suscettibili per questioni di poco conto. Domenica sarà una giornata tranquilla.

Leone: nel week end non sono previste particolari novità ma ci sono dei buoni propositi per l'inizio della settimana: novità in amore e buone notizie sul lavoro.

Vergine: il fine settimana sarà veramente interessante per il segno zodiacale della Vergine.

Il vero amore potrebbe aspettarvi proprio dietro l'angolo! Non lasciatevi perdere nessuna occasione.

Previsioni seconda sestina zodiacale: oroscopo week end

Bilancia: belle notizie in arrivo per la giornata di sabato. Le sorprese non finiranno, avrete l'opportunità di passare del tempo in dolce compagnia. In famiglia chiarite le piccole questioni e tutto andrà per il meglio.

Scorpione: ottime previsioni per il week end, le stelle sono con voi, cogliete l'occasione per staccare dalla quotidianità e passare un sabato o una domenica veramente piacevoli con le persone più vicine a voi.

Sagittario: le scenografie astrali prevedono un fine settimana [VIDEO]al quanto intrigante. Nuovi amori sbocceranno e la fortuna finalmente sarà dalla vostra parte.

Capricorno: qualcuno cerca di indagare un po' troppo sulla vostra vita privata e spesso si creano discussioni inopportune. Sabato riceverete una sorpresa di vostro gradimento.

Acquario: lavorate sodo e vi impegnate come meglio potete. Vi sentite appagati ma ogni tanto vi piace prendere un po' di tempo per voi stessi. Questo week end vi regalerà dei momenti interessanti.

Pesci: avete delle faccende in sospeso da risolvere. Negli ultimi giorni avete avuto qualche discussione con il vostro partner. Sfruttate il fine settimana per dedicare il vostro tempo alle persone che amate.