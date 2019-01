Annuncio

Nuove previsioni astrologiche [VIDEO] per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriva infatti l'Oroscopo del 30 gennaio 2019, penultimo giorno del mese. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti.

Le previsioni

Ariete: in amore situazione interessante, qualcuno ha anche fatto un passo importante da poco tempo, tipo un matrimonio. Il vostro impegno sarà premiato, ma attenzione agli accordi d'amore che firmerete. Nel lavoro Giove è favorevole, ora arrivano maggiori garanzie.

Per il fisico giornata migliore.

Toro: per i sentimenti, se un amore vi interessa, o state aspettando una risposta, confidate sul mese di febbraio. Nel lavoro programmate situazioni tranquille [VIDEO], non esagerate troppo.

Agitazione per il fisico.

Gemelli: a livello sentimentale giornata migliore per darsi da fare, non state troppo sulla difensiva. Nel lavoro gennaio è stato un mese non esaltante, il recupero arriverà molto presto.

Cancro: per i sentimenti situazione migliore, ma se una storia non va entro febbraio potreste anche chiuderla definitivamente. A livello lavorativo, se avete cambiato lavoro o gruppo, arrivano diverse soluzioni. Stanchezza per il fisico.

Leone: a livello amoroso situazione migliore per i contatti e per le nuove amicizie, belle le emozioni che vivrete. Nel lavoro possibili proposte in arrivo, ma molto dipenderà dalle vostre capacità. Energia in più per il fisico.

Vergine: in amore non sottovalutate gli incontri in questo periodo, da febbraio torna la serenità che vi è mancata a gennaio.

A livello lavorativo, se avete delle questioni sospese, non arrabbiatevi, ci sarà un recupero in poche settimane. Forza per il fisico.

Previsioni 30 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: i rapporti sentimentali potrebbero vivere un momento sottotono, Marte opposto porta qualche disagio. Sono da evitare le polemiche. Nel lavoro c'è da ricostruire qualcosa o da portare avanti un progetto, attenzione alle questioni legali. Nervosismo per il fisico.

Scorpione: in amore situazione migliore, con un Sagittario rapporti favoriti. Nel lavoro proposte, novità, ma alcune scelte ora comportano dubbi. Per il fisico evitate di sprecare troppe energie.

Sagittario: la giornata porta molto per i sentimenti, sia per voi che per le persone che vi circondano. Nel lavoro, dopo una chiusura o una rinuncia, molti ora avranno una bella capacità di rinascita. Per il fisico giornata stabile.

Capricorno: a livello amoroso giornata che aiuta, con una persona del Sagittario potrebbero arrivare progetti a lunga scadenza.

A livello lavorativo, se un qualcosa vi impegna molto e al momento non state guadagnando quante vorreste, non agitatevi per questo motivo, presto ci sarà un rilancio. Per il fisico giornata positiva.

Acquario: a livello sentimentale gli incontri che farete sono interessanti, c'è maggiore disponibilità. Nel lavoro, coloro che hanno un percorso nuovo da fare, in questi giorni potrebbero vivere buone notizie. Nervosismo che non fa bene al fisico che è da controllare.

Pesci: la giornata per l'amore parte in modo non esaltante, ci saranno dei conflitti che andranno superati. Nel lavoro cielo non positivo in questo momento, periodo che non porta conclusioni interessanti, meglio rimandare alcuni impegni. Ansia per il fisico da superare.