Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo mese: quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone durante febbraio 2019?

Un quadro astrale vantaggioso accompagnerà il Leone durante questo nuovo mese, sia per quanto riguarda la sfera professionale che i sentimenti. Secondo il presagio degli astri e delle stelle, infatti, delle importanti opportunità potrebbero presentarsi durante febbraio 2019: qualcuno potrebbe firmare contratti o collaborazioni importanti per il futuro, altri invece potrebbero incontrare l’anima gemella.

Per quanto riguarda la salute, sarà sicuramente un mese migliore di quelli precedenti, vi sentirete energici ed in forma.

Astrologia Leone febbraio 2019, astrologiche su amore, lavoro e salute

Amore: per quanto riguarda i sentimenti, anche chi nei mesi precedenti ha riscontrato qualche incertezza all’interno del rapporto di coppia potrà godere di un momento di maggior serenità e chiarezza.

Gli astri favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni appena iniziate: non sottovalutate dunque le amicizie e le conoscenze che nascono in questo periodo, potrebbero rivelarsi molto importanti per il futuro. All’interno dei rapporti di coppia di lunga data potrebbero nascere piccoli momenti di tensione, soprattutto nella seconda settimana del mese, tuttavia gli astri non sono in opposizione e le problematiche potranno essere risolte facilmente.

Lavoro: con Marte e Giove in posizione favorevole, quello che sta per iniziare si rivelerà un mese vantaggioso per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Il Leone si riscopre protagonista della propria vita, il lavoro va bene e le soddisfazioni non mancheranno ad arrivare. Qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta. Chi gestisce un’attività o una piccola azienda potrebbe incrementare i propri guadagni, in tal senso fortunate si riveleranno le giornate dal 10 al 15 del mese febbraio 2019. [VIDEO] Si rivelerà un periodo fortunato anche per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego, le aste sono dalla vostra parte, non abbiate paura di rischiare.

Salute: il mese di febbraio 2019 [VIDEO] si rivelerà un mese molto positivo per il nati sotto questo segno, vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà. [VIDEO] Chi nei mesi precedenti ha risentito di fastidi fisici, potrà beneficiare della forza ritrovata. Tuttavia sarebbe bene non sottoporre il corpo a stress o sforzi eccessivi, soprattutto nelle giornate dal 4 al 7 del mese.