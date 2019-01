Annuncio

Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio.

L'oroscopo per tutti i segni

Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello lavorativo, invece, sono in arrivo delle buone idee ed anche delle opportunità per chi è in cerca di una occupazione.

Toro: se ci sono state delle crisi nei mesi precedenti è il momento di risolvere le situazioni complesse ed andare avanti. Riguardo al settore lavoro, questa sarà una settimana per voi importante, riuscirete a mettere a posto alcune questioni non troppo chiare.

Gemelli: la parte centrale della settimana non sarà semplice da affrontare, con la luna opposta potreste vivere dei sentimenti contrastanti in campo sentimentale. Per quanto concerne il lavoro, nonostante l'agitazione, potete portare avanti alcune trattative. Sul concludersi della settimana potreste sentirvi meglio [VIDEO].

Cancro: potreste vivere dei momenti di stress, per questo motivo è il caso che siate cauti. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste decidere di mettervi in gioco, ma cercate di essere sereni. Per quanto concerne il lavoro, vi sentite particolarmente ansiosi, soprattutto chi è in attesa di alcune importanti risposte.

Leone: con Giove dalla vostra parte vivrete una buona settimana per il lato lavorativo. In amore, belle le stelle, con Venere ottimista, potrete fare dei passi avanti ed anche delle scelte.

Sono in arrivo delle novità, soprattutto nella parte iniziale del periodo.

Vergine: la luna è dissonante, per questo motivo potreste sentirvi sottotono. Sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti, non mancano delle opportunità. Cercate di risolvere delle questioni in sospeso. In campo amoroso, in questo periodo sentite la necessità di essere compresi.

Bilancia: vi sentite particolarmente energici in questo periodo e, soprattutto nel settore professionale, potrete risolvere dei problemi legati al passato. Per quanto riguarda l'amore, è un momento di scelte importanti, cercate di riflettere per non fare errori già compiuti in passato.

Scorpione: sono in arrivo conferme e novità sul lato sentimentale. Nel lavoro, con Venere favorevole, soprattutto nel concludersi della settimana, avrete voglia di fare cose nuove.

Sagittario: Venere positiva nel segno, belle le stelle che riguardano i sentimenti. Le coppie che stanno insieme da tempo, ma anche quelle nate da poco, potranno essere confermate.

In campo professionale, sono in arrivo dei successi e delle vittorie.

Capricorno: se ci sono stati dei problemi in amore, questa è la settimana buona per risolverli. Venere presto entrerà nel vostro segno, potrete così verificare il vostro rapporto. Sul lavoro, qualcuno potrebbe mettere a repentaglio la vostra pazienza, cercate di guardare oltre. Una delle giornate più belle del periodo sarà quella di domenica.

Acquario: bella la prima parte della settimana, cercate però di non fare passi falsi nel concludersi del periodo. In amore, se ci sono stati dei problemi, potrete rivalutare alcune situazioni. Nel weekend è possibile chiarire alcune discussio [VIDEO]ni. Per quanto riguarda il campo professionale non mancheranno polemiche.

Pesci: ad inizio settimana la luna sarà per voi positiva, sentirete maggior energia, sfruttate questa forza. Nella parte centrale del periodo il cielo cambierà e vi sentirete invece sottotono. Nel lavoro cercate di mettere in ordine le vostre idee. In amore, potreste essere particolarmente polemici.