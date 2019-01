Advertisement

L'Oroscopo celtico deriva dall'antica popolazione dei Celti e trae le sue origini dal calendario celtico, diverso dal nostro. L'inizio dell'anno secondo questa popolazione coincide con il primo giorno di novembre e ciascuna giornata è sotto l'influsso di un determinato albero. L'anno celtico era diviso in quattro trimestri e gli alberi influenzavano positivamente o negativamente i nati in ciascun periodo dell'anno. Interessante notare come il trascorrere del tempo per i Celti era rappresentato da una spirale, intorno alla quale si muovevano le stelle.

In particolar modo la Stella Polare rappresentava il paradiso, in grado di illuminare il cammino terrestre. Analizziamo di seguito le previsioni astrologiche [VIDEO]dedicate ai nati nella prima decade di gennaio, corrispondenti all'albero dell'Abete.

L'Abete 'fantasioso' nell'oroscopo celtico

Espansivi, creativi e molto aperti agli altri, i nati dal 2 all'11 gennaio rientrano, secondo l'oroscopo celtico, nella categoria dell'Abete. Proprio come questo albero robusto e delicato al tempo stesso, gli Abete sono ricchi di energia e perseguono il loro obiettivo con tenacia e ambizione, anche se risultano molto vulnerabili e desiderosi di affetto. Dietro a una corazza robusta si cela infatti un "sempreverde" desideroso di coccole e di affetto, non a caso gli Abete esigono sicurezza in amore. Se sono soliti ricambiare l'amore con forte slancio emotivo, non è facile però stare dietro ai loro continui sbalzi d'umore. Occhio agli improvvisi scatti d'ira e all'eccessivo nervosismo che i nati sotto l'Abete improvvisamente manifestano per difendere la loro realtà interiore [VIDEO], quando viene minacciata.

Come saranno le previsioni celtiche di gennaio per l'Abete?

L'amore andrà alla grande per voi amici dell'Abete, dovete solo darvi un po' da fare, uscire maggiormente e ampliare le vostre conoscenze. Chissà che l'amore non aspetta lì dietro l'angolo. Se i single si dovranno impegnare per trovare l'anima gemella, gli 'abetini' in coppia [VIDEO]potranno attingere linfa vitale da una storia stabile e armoniosa. Via libera quindi all'amore in tutte le sue sfaccettature, potrete vivere le emozioni 'riossiggenandovi'. Ottimi anche i rapporti con la famiglia, solo nel periodo estivo potrete essere minacciati da attriti e discussioni. E il lavoro? Alti e bassi nel settore finanziario, i guadagni saranno rimandati a tempi migliori. Sentirete molto la stanchezza e lo stress derivante da una mancata promozione, che vi spinge a faticare di più. Continuate il vostro cammino con tenacia e intraprendenza, investendo le energie per una promozione futura.