L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 28 gennaio spinge ciascun segno zodiacale a lasciarsi andare all'amore, vivendo i sentimenti senza "freni" e aprendosi a nuove sensazioni. I transiti planetari amorosi sono particolarmente favorevoli per il Sagittario, l'Acquario e il Leone. Anche la Luna dal domicilio undicesimo spinge ad approfondire le emozioni, accettando il rischio di osare in amore, contando sulle previsioni astrologiche delle relazioni a due con fiducia. Ci saranno discussioni tra le coppie o affiatamento? Scopriamolo insieme approfondendo i fortunati transiti planetari [VIDEO].

Amore e previsioni astrologiche di coppia dall'Ariete alla Vergine

Ariete: approfondite la passione amorosa e i "progetti" di coppia [VIDEO], facendo largo a un nuovo risveglio del cuore.

E' come se vi svegliaste da un lungo letargo, recuperando il tempo perduto e spingendo l'acceleratore a manetta.

Toro: non giudicate in modo troppo severo il partner e non lasciatevi andare ad un comportamento autoritario. Puntate sui sentimenti veri, la Luna illumina il vostro cammino amoroso.

Gemelli: non idealizzate la persona amata e non chiudete il cuore in un cassetto, avete bisogno di vivere le emozioni e di stupirvi dell'amore. Spingetevi oltre con coraggio, toccando nuovi orizzonti amorosi.

Cancro: non pensate che chi vi sta accanto non vi ami e non sappia apprezzare le vostre qualità, sono solamente pensieri scaturiti da un vostro senso di colpa. Scacciatelo e tutto andrà per il meglio.

Leone: inizia per voi amici del Leone un periodo di radicamento dove è possibile far crescere la storia amorosa, decidendo magari di creare le basi per un'unione stabile o avere un figlio.

Vivete i sentimenti con forte slancio emotivo, è una giornata propizia per l'amore.

Vergine: condividete le vostre sensazioni amorose con il vostro partner, le relazioni di coppia volano con Venere in Sagittario. Vivrete le emozioni in modo gioioso ed esuberante, condividendo anche il modo di intendere la vita e se sorgeranno degli ostacoli, superateli con la forza dei sentimenti.

L'oroscopo dell'amore e la voce del cuore

Bilancia: dovete maggiormente dare voce alle parole del cuore, aprendovi di più al dialogo con il partner e perché no, affrontando anche le discussioni con coraggio. Solo in questo modo la vostra relazione a due potrà crescere sana e solida.

Scorpione: apritevi maggiormente al futuro cari amici del Capricorno e se avete dei dubbi e delle paure, parlatene tranquillamente con il partner. Dissiperete così le nubi dal cuore, evitando di deprimervi e reagendo con nuovi stimoli. Si prospetta un futuro ricco di conferme.

Sagittario: siete molto passionali in amore nella giornata.

Venere nel vostro domicilio potenzia l'attrazione fisica, rafforzando poi gli ideali amorosi. Esprimerete i vostri sentimenti in modo spontaneo, condividendo un amore nobile con il vostro partner.

Capricorno: non mettete dei limiti ai sentimenti perché così facendo potreste frenare quel fiume di emozioni chiamato amore. Non inventatevi delle regole che oltretutto risultano sbagliate, ma lasciatevi andare alle sensazioni improvvise, vedrete che ne rimarrete stupiti.

Acquario: avete cambiato il vostro stato di Facebook da "single" a felicemente impegnati, è una primavera dell'amore per voi amici dell'Acquario e dovete viverla appieno, lasciandovi coccolare dai sentimenti appena sbocciati.

Pesci: Cercate una nuova intesa con il/la vostro amato, avete bisogno di sensazioni amorose che vi fanno sognare, dovete solo sperimentare nuovi meccanismi amorosi oppure concedervi un viaggio romantico in due. Perché no?