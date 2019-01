Annuncio

La vita è un susseguirsi di avvenimenti, di conferme, di sorprese e la parola d'ordine è vivere i sentimenti con coraggio e slancio. Cosa sarebbe il mondo senza amore? E come sarebbe la vita senza gli astri [VIDEO]? Sicuramente grigia e buia. Le previsioni astrologiche di sabato illuminano l'arduo cammino dei cuori solitari, alla ricerca di un amore che gli scaldi il cuore. Complici silenziosi di piccole e grandi avventure, i pianeti transitano e si spostano segnando il destino dei single nell'Oroscopo dell'amore del 26 gennaio.

I rapporti del cuore nell'oroscopo dell'amore single

Ariete: la vostra energia sprizza in modo inaspettato e potreste essere vittima di sconvolgimenti improvvisi.

Apparite molto ribelli e non esitate ad affermare la vostra libertà d'azione anche in amore. Se volete investire tutta questa energia in eccesso in modo costruttivo, recatevi in palestra così brucerete calorie e approfondirete nuove conoscenze.

Toro: avete bisogno di vivere delle esperienze nuove, di imparare dalla vita attingendo a nuove sensazioni. Non indugiate, quindi e uscite alla scoperta del mondo che vi circonda. Magari regalatevi un bel viaggio e potrete approfondire le conoscenze amorose in un luogo nuovo, a voi ignaro.

Gemelli: siete predisposti alle relazioni, spinti da una socievolezza simpatica, quindi potrete conoscere nuove persone e perché no, gente interessante dal punto di vista affettivo. Siete pronti ad instaurare un rapporto armonico quindi datevi da fare, cari amici dei Gemelli.

Cancro: Marte e Urano dalla casa prima vi conferiscono la grinta giusta per emergere da una situazione che vi sta stretta. Reagite, uscite di più e cercate l'amore [VIDEO] nei posti giusti. Spetta a voi decidere cosa fare della vostra vita amorosa, se piangervi addosso o aprirvi a un proficuo cambiamento.

Leone: i vostri sogni amorosi sono di difficile attuazione nella giornata, risultando troppo utopici. Anche le amicizie sono per voi troppo superficiali, provate a cambiarle e ad aprirvi a persone che stimoleranno maggiormente il vostro interesse. Venere forma un bel trigono con Urano, garantendo amore ed energia tutta da investire nei sentimenti.

Vergine: investite tutto il vostro impegno nel ricercare la persona amata, quella che vi farà vivere emozioni indescrivibili. Nessuna esitazione nella sfera affettiva, siate determinati, dritti alla meta. Anche se sorgeranno piccole incomprensioni, voi le supererete brillantemente.

I single sono pronti all'amore? Ecco le previsioni astrologiche di sabato

Bilancia: la Luna nel vostro domicilio vi rende molto perspicaci e intelligenti.

Riuscirete a cogliere leggere e impercettibili sfumature nei comportamenti di chi vi sta accanto e attingerete alla vostra simpatia per fare colpo.

Scorpione: non avrete difficoltà ad esprimere voi stessi, avete ben chiari davanti a voi i progetti a cui ambite, dovete solo aprirvi maggiormente alle comunicazioni. Inviate un intrigante sms alla persona che vi interessa, quest'azione aprirà uno scenario tutto da scoprire.

Sagittario: amate molto le feste, quelle organizzate con gli amici che contano, quindi approfittate di questa ricorrenza, potreste incontrare l'amore della vostra vita. Giove in congiunzione con Venere vi assicura relazioni tranquille e basate su sentimenti sinceri.

Capricorno: siate più sicuri delle vostre azioni, avendo maggiore stima di voi. Riorganizzate la vostra vita amorosa, cercando nuove amicizie, frequentando posti speciali ma soprattutto selezionate bene i nuovi incontri, ricercando l'anima gemella con fiducia e complicità.

Acquario: cercate di allargare la cerchia delle vostre amicizie, aprendovi a nuove intriganti occasioni di conoscere una persona che potrebbe diventare qualcosa di più di un amico. I vostri desideri amorosi stanno per realizzarsi. Lui/Lei apprezzerà le vostre qualità intellettuali e morali, corteggiandovi come Dio comanda.

Pesci: ponete i vostri sogni al primo posto e manifestate apertamente le vostre emozioni. Solo in questo modo avrete ben chiare le idee e capirete come procedere. Pianificate gli incontri amorosi con coraggio, lasciandovi andare alle sensazioni e ricaricando le batterie.