Non manca ormai molto all'inizio di febbraio, ma prima di accogliere il nuovo mese, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo weekend di gennaio. Ecco di seguito l'Oroscopo per i segni da Ariete a Pesci per le giornate di sabato 26 e domenica 27 con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 26 e 27 gennaio 2019: amore, lavoro e salute dei segni

Ariete: non sarà un fine settimana privo di tensioni per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Qualcuno potrebbe sentirsi ostacolato o non compreso da una persona cara, questo porterà alla nascita di litigi e discussioni. Le stelle sono in opposizione anche per quanto riguarda l’amore, alcuni stanno attraversando un periodo colmo di incertezze, ma entro la fine del mese la situazione si rasserenerà.

Toro: durante la giornata di sabato i sentimenti saranno i grandi protagonisti, sfruttate questa condizione astrale favorevole per dichiararvi alla persona amata o ricucire un rapporto importante. La giornata di domenica al contrario potrebbe rivelarsi più faticosa, qualcuno risentirà di un calo di energie o di qualche malessere fisico. La nuova settimana inizia alla grande, il mese di febbraio [VIDEO]si rivelerà vantaggioso per il Toro sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che i sentimenti.

Gemelli: è stata una settimana intensa per i nati sotto questo segno, alcune faccende di carattere economico o riguardanti l’ambito lavorativo vi hanno tenuto largamente occupati e hanno creato qualche preoccupazione. In alcuni casi potreste essere stati voi stessi a gestire male i compiti ricevuti, ma con l’inizio del nuovo mese potrete recuperare.

Sfruttate questo fine settimana per concedervi qualche momento di riposo e riflettere sui prossimi passi da compiere.

Cancro: sarà un weekend interessante per il segno, vi sentirete energici e desiderosi di concedervi qualche momento di svago e spensieratezza. Saranno due giornate positive per quanto riguarda i sentimenti, le coppie potranno concedersi qualche momento di serenità ed intimità, anche coloro i quali nei giorni precedenti hanno affrontato litigi e discussioni. Incontri favoriti.

Leone: sarà un fine settimana interessante per il segno, vi sentirete energici e potrete dare sfogo alla vostra creatività. Gli astri favoriscono i progetti che nascono in questo momento, il 2019 sarà un anno di cambiamento e rinnovamento per il Leone, qualcosa inizierà a muoversi già a partire dal mese di febbraio. Nella giornata di sabato gli astri favoriscono gli incontri, le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Vergine: la settimana potrebbe essere stata faticosa per i nati sotto questo segno zodiacale, ma durante il weekend avrete occasione di recuperare.

Saranno due giornate serene e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti alcuni di voi potrebbero vivere delle belle emozioni. Anche se nei giorni precedenti ci sono stati dei conflitti all’interno del rapporto di coppia, in questi giorni potrete trovare un chiarimento. Gli astri non favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Bilancia: durante il fine settimana alcuni nodi verranno al pettine. In amore o all’interno dei rapporti familiari potrebbero esserci delle tensioni, alcune situazioni non vi stanno più bene. In queste giornate potrete cercare un chiarimento e far valere la vostra opinione. È un buon momento per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, entro la fine del mese qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta

Scorpione: l’amore sarà il grande protagonista di queste prossime giornate, soprattutto per i single o coloro che vogliono dimenticare una storia finita o una separazione, gli astri lasciano presagire un fine settimana ricco di novità. Non sottovalutate le conoscenze o le amicizie che nascono in questo periodo, potrebbero rivelarsi veramente importanti per il futuro. Ci sarà serenità all’interno delle relazioni di coppia, qualcuno potrebbe trascorrere un fine settimana all’insegna della passione.

Sagittario: sarà un fine settimana positivo soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Anche chi nei giorni precedenti ha attraversato qualche momento d’incertezza all’interno dei rapporti di coppia o dei rapporti familiari, avrà modo di chiarire le incomprensioni e ristabilire l’armonia. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo la settimana è stata molto faticosa, sarebbe meglio prendersi una pausa e concedersi qualche momento di riposo.

Capricorno: quelle di sabato 26 e domenica 27 gennaio si riveleranno due giornate sottotono per i nati sotto questo segno. Gestire i rapporti con gli altri potrebbe rivelarsi più difficile del solito, potreste avere l’impressione che qualcuno vi stia remando contro. Le ultime giornate del mese potrebbero rivelarsi leggermente faticose in tal senso, ma con l’inizio di febbraio potrete riacquistare ottimismo e positività.

Acquario: in questo fine settimana potrete fare affidamento su un quadro astrale molto interessante, ideale per chiarire alcuni malintesi creatisi nelle giornate precedenti all’interno dell’ambito lavorativo. Nella giornata di domenica invece i sentimenti [VIDEO] ricopriranno un ruolo centrale e anche gli incontri saranno favoriti. Sarà un buon momento anche per quanto riguarda il fisico, chi ha risentito di fastidi fisici, noterà un netto miglioramento, la voglia di fare prevarrà.

Pesci: il fine settimana potrebbe presentare ad alcuni di voi la resa dei conti, soprattutto a coloro i quali vivono una situazione incerta o hanno i piedi in due scarpe. La giornata di domenica potrebbe rivelarsi la più faticosa del periodo, potreste risentire di un calo di energie o accusare malesseri fisici a gambe e schiena.