Annuncio

Annuncio

Nel cielo dello Zodiaco i pianeti si susseguono, seguendo un ritmo cosmico molto intenso. Il loro transito approfondisce i sentimenti di ciascun segno zodiacale, regalando emozioni intense e spazzando via ogni dubbio. Buona la Luna per l'Ariete, il Leone e il Sagittario. Per loro è giunto il momento di agire, l'Oroscopo dell'amore diventerà alleato per individuare strategie che puntano dritto al cuore. Gli altri segni dello Zodiaco single hanno bisogno di una metà che gli riscaldi il cuore, quindi via libera alle conquiste amorose di gennaio suggerite dalle previsioni astrologiche [VIDEO] segno per segno.

Una freccia dritta al cuore nell'oroscopo dell'amore single di gennaio

Ariete: la Luna nel vostro segno favorisce i cambiamenti, quindi cogliete al volo le opportunità che troverete lungo il cammino amoroso.

Advertisement

Le emozioni saranno forti e gli innamoramenti immediati.

Toro: riparte per voi amici del Toro una giostra di incontri che riattiva le emozioni, favorendo nuove opportunità amorose. Se poi avete in cantiere un progetto emozionale, è giunto il momento di metterlo in pratica.

Gemelli: in questa settimana le stelle vi spingono alla riflessione. Illuminate le parti più recondite del vostro cuore, riscoprendo sensazioni accantonate dall'inconscio. Solo allora sarete pronti a prendere in mano le redini dell'amore, decidendo voi in primis.

Leone: avete ben pronta la strategia per conquistare la persona amata, non indugiate quindi e partite in quarta. Il sentimento è lì dietro l'angolo, dateci dentro con le avances. In fondo, l'amore premia [VIDEO]gli audaci.

Cancro: le stelle sono al lavoro per rimettervi in gioco e strapparvi un sorriso.

Advertisement

Concedetevi alle nuove conoscenze senza riserve, magari suderete freddo per la trepidazione ma ne sarà valsa la pena.

Vergine: la Luna è in opposizione nel vostro segno e sentirete una certa pesantezza e apatia. Eppure vendereste l'anima al diavolo per ricevere un po' di tenerezze amorose. Rispolverate la vostra rubrica e chiamate un amico, per trasformarlo in qualcosa di più.

Sospiri e battiti amorosi per i single nell'oroscopo di metà gennaio

Bilancia: approfondite maggiormente il vostro look, cari amici della Bilancia [VIDEO] e apparirete ancor più eleganti e seducenti, pronti a conquistare il mondo intero e a iniziare la caccia amorosa.

Scorpione: siete molto seducenti e magnetici voi nati sotto il segno dello Scorpione, ma a volte bisogna ricorrere all'aiuto di una persona cara per trovare l'amore in modo inaspettato. Lasciatevi aiutare e afferrate una mano amica, per trasformare i vostri sogni in realtà.

Sagittario: entrerete in competizione con un pretendente che ha puntato lo sguardo sulla persona che vi interessa.

Attingete a tutto l'intuito e la fortuna che Giove vi assicura, l'atmosfera diventa bollente.

Capricorno: aprite gli occhi all'amore e vedrete la bellezza di una persona speciale che vi dedica attenzione. Non siate distratti, ignorando il mondo che vi circonda.

Acquario: l'amore diventa più romantico con voi amici dell'Acquario e potrete approfondire i sentimenti con una persona conosciuta da poco. Se son rose fioriranno.

Pesci: siete corteggiati ma spetta a voi capire che sentimenti provate e a chi volete aprire il vostro cuore. Un suggerimento: selezionate nuove conoscenze Pesci, che pianificano l'amore come voi.