Il 2019 inizia con due pianeti a sfavore, Saturno e Plutone sino a fine anno e con un pianete invece favorevole, Giove sino dal mese di febbraio a dicembre. Se saprete trattenere l'ira nei momenti più difficoltosi, purtroppo frequenti da marzo a dicembre, i pianeti vi potrebbero regalare qualche gioia amorosa. Ci sarà da mettersi di buona lena cercando di evitare gli ostacoli del cammino per cogliere le rare opportunità lavorative che potrebbero ripresentarsi solo fra molti anni.

Amore

Nel 2018 l'amore vi ha regalato riscoperte emozionali offuscate da antichi rancori e gelosie mai sopite. L'impegno e la determinazione per consolidare i rapporti in essere saranno da veicolare a gennaio e febbraio del 2019.

Se agirete bene nei primi due mesi del nuovo anno potrete trascorrere i restanti dieci godendovi i risultati copiosi ottenuti. Per chi è in coppia potrà organizzare un viaggio romantico nella settimana centrale di agosto. Principalmente Ferragosto si rivelerà determinante nelle questioni amorose. Mettere in cantiere un figlio non è favorito dagli Astri annuali [VIDEO] perciò sarà bene rimandare ad anni più 'fertili' sotto questo punto di vista.

Lavoro

Il 2018 lavorativo vi ha riservato parecchi ostacoli ed impedimenti con cui avete lottato e raramente l'avete spuntata. Nel nuovo anno potrà arrivare la tanto agognata gratifica, la quale risulterà con tutta probabilità più morale che economica. Il 2019 vi regalerà una ritrovata autostima ed un lavoro più consono alle vostre attitudini professionali.

Anche per le questioni lavorative il periodo migliore si rivelerà come gennaio e febbraio 2019, dopodiché sarà bene non ambire a posizioni non alla portata.

Benessere

Il 2019 si presenta generalmente tranquillo e calmo a parte qualche sporadico periodo più nervoso da registrarsi principalmente a fine marzo, a metà giugno e da novembre a fine anno. A maggio e dicembre sono favorite le attività spirituale. Benché il vostro segno è pressoché estraneo allo spiritualismo essendo improntato al materialismo, sarà bene quindi che nel 2019 riscoprano, o scoprano per la prima volta, la soddisfazione che sopraggiunge durante il cammino interiore. Incamminandosi in questo percorso potranno finalmente placare la loro inclinazione bellicosa tramutandola in energia spirituale che fortifichi il loro benessere psico-fisico.

I segni affini del 2019: Pesci e Gemelli.

I segni anti-Ariete del 2019: Leone [VIDEO], Bilancia e Scorpione.