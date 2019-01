Advertisement

Advertisement

Nel mezzo della settimana, ovvero nella giornata di giovedì 10 gennaio 2019 [VIDEO], molti segno dello zodiaco saranno indaffarati con le proprie mansioni, in particolare il Pesci e il Gemelli. Il Sagittario vivrà una giornata delle più splendide di questo mese, mentre il Leone potrebbe entrare in conflitto con qualcuno.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'atteggiamento distensivo dei colleghi vi favorirà una spinta epocale verso il successo.

Nella giornata di giovedì, Giove, appunto, vi caricherà di una energia che potreste impiegare nel lavoro, anche se non risulta così difficile come nelle prime giornate di questa settimana.

Advertisement

All'interno della coppia potrebbero prodursi dei malumori a causa di alcune divergenze ma niente che non si possa rimediare con l'intimità.

Toro: una esperienza nuova potrebbe derivare proprio dall'ambito lavorativo: sta a voi decidere di accettarla per mettere a frutto le vostre doti. Chissà, potreste diventare dei favoriti, oppure ottenere un salto di qualità nella carriera. La salute sembra stia subendo un sensibile miglioramento ma attenzione alle pretese del partner che potrebbero mettere a repentaglio il vostro portafogli.

Gemelli: un lavoro particolarmente difficile si affaccerà fin dal mattino, ma potreste facilmente affrontarlo con la vostra spiccata dote organizzativa e amministrativa. Nel pomeriggio potrebbe sbocciare una nuova ed inaspettata amicizia, magari all'interno della folta cerchia dei colleghi di lavoro.

Advertisement

Attenzione a non mettere troppo a repentaglio la vostra salute.

Cancro: nonostante abbiate un lieve senso di malessere fisico dovuto alla stagione fredda, il vostro impegno di questi ultimi giorni potrebbe fare la differenza nella giornata di giovedì grazie alla vostra dedizione. Con il partner sarete piuttosto freddi, ma la colpa è da attribuire alla scarsa influenza di Venere che non sarà dalla vostra parte nemmeno in serata, purtroppo.

Leone: potreste litigare con qualcuno a causa del vostro nervosismo, latente da molto tempo, ma avrete voglia di mettercela tutta per non incappare in litigi di poco conto, semmai per questioni importanti. Non sciupate il rapporto con il partner che sarà messo a dura prova [VIDEO]proprio a causa del vostro totale e indiscutibile assorbimento lavorativo. Non è salutare per l'intesa di coppia.

Vergine: nella giornata di giovedì 10 riuscirete a raccogliere i primi frutti di un mantenimento dell'equilibrio tutto sommato stabile, che non ha subito dei risvolti del tutto negativi.

Soddisfatti, sì, ma ancora all'interno di quella insofferenza che vi spinge a volere di più. Se applicherete questo atteggiamento sul piano lavorativo, tutto andrà a gonfie vele.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' sottotono a causa della stanchezza, e sinceramente non siete tanto disposti ad andare a lavoro ed impegnarvi. Ma siete determinati a mantenere stabili le vostre appena incrementate finanze, perciò questa motivazione da sola vi da' la carica. Cercate soltanto di non fare investimenti troppo ingenti e che potrebbero essere pericolosi per il vostro conto in banca.

Scorpione: siete completamente immersi nel lavoro, e giovedì non sarete disposti ad abbandonare un progetto importantissimo a cui dedicherete tutta la vostra concentrazione. Non saranno né ammessi né contemplati dei progetti con il partner, ma non sarebbe male se foste più morbidi con voi stessi: la chiave del successo d'altronde è nelle mani di chi osa.

Sagittario: siete in uno stato di grazia che giovedì non baratterete con nessun'altra cosa. Anche se il lavoro sta subendo uno stallo un po' noioso dal vostro punto di vista, giovedì questo non vi preoccuperà affatto, perché avrete una emozione intensa con il partner che vi farà salire alle stelle. Date soltanto un occhio di riguardo alla salute del corpo.

Capricorno: giovedì concluderete un incarico lavorativo che vi ha tenuto impegnati per molto tempo e ne sarete alquanto soddisfatti. Ma voi del Capricorno non vi fermerete, semplicemente perché non rientra fra le vostre caratteristiche. Vi immergerete nuovamente in un progetto o in un investimento che vi sarà di enorme aiuto nei giorni successivi.

Acquario: una lontananza o un menefreghismo di un amico o del partner vi indurrà a litigare severamente o a troncare di netto un rapporto. Questo sarà motivo di tensione per il pomeriggio di giovedì, che si distenderà a seconda di come vorrete trascorrere la serata. A voi però basta un film alla televisione o un buon libro per distendere i nervi, e questa è un'ottima qualità.

Pesci: giovedì vorreste essere a casa, magari a farvi un bel bagno, ma potreste essere costretti a sbrigare una faccenda importante che non potrà essere in alcun modo rimandata. Nonostante questo sarete concentratissimi per concludere bene e per ritornare alle vostre faccende personali, oppure a cercare di consolidare il rapporto con il vostro partner o con la vostra famiglia di origine.