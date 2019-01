Annuncio

Per i nati sotto il segno dell'Acquario, il mese di febbraio si profila come un periodo pieno di insidie e servirà, quindi, buon senso e pazienza per venire a capo di alcune situazioni complicate, che potrebbero delinearsi all'orizzonte fin dalla prima settimana del mese, secondo quanto previsto dall'oroscopo mensile [VIDEO].

L'Acquario e il mondo del lavoro, problemi in vista

Una serie di difficoltà sono alle porte, in un ambito, quello lavorativo, dove a volte tendete a distrarvi, assorbiti da una delle vostre molte passioni.

I colleghi e collaboratori vi conoscono bene e vi stimano: sanno che sul lavoro siete soliti impegnarvi a fondo, ma sanno anche che molto spesso non ponderate a dovere le decisioni che prendete, spinti da un eccesso di idealismo e fiducia negli altri.

Purtroppo, tali caratteristiche si manifesteranno anche durante queste settimane, creando dissapori con i vostri colleghi, che soprattutto a fine mese potrebbero decidere di ostacolarvi apertamente, mettendo in discussione il vostro ruolo all'interno dell'azienda.

Attenzione alle spese facili a febbraio

L'Acquario, undicesimo segno dello Zodiaco, è un segno dominato da Venere ed è associato per antonomasia al tema del cambiamento in senso lato. Attratto più dalla spiritualità che dal facile materialismo, nel mese di febbraio di quest'anno, annunciato come insolitamente freddo, pagherà un prezzo alla sua proverbiale generosità ed apertura verso le novità, finendo con lo spendere oltre le proprie possibilità. Fanatici dello shopping compulsivo, provate anche gratificazione nell'aiutare economicamente le persone in difficoltà ma alla resa dei conti emerge una costante: non siete degli amministratori oculati e non lo sarete neanche a febbraio.

La salute dell'Acquario a febbraio

Secondo l'oroscopo [VIDEO] non vi mancheranno davvero la forza e la brillantezza in questo periodo dell'anno e del resto la vostra salute in generale è buona, dunque non dovete farvi sfuggire la possibilità di iscrivervi in una nuova palestra, dove mettervi alla prova in discipline (ad esempio le arti marziali) che non avete mai avuto occasione di praticare. Sarà una buona occasione per socializzare, cosa che vi riesce con naturalezza, dato che non amate la solitudine e sembrate davvero fatti per stare con gli altri. Tutto questo anche a febbraio vi renderà persone attraenti e stimate: approfittatene per allargare il vostro giro di amicizie e guardare con maggiore fiducia ai mesi successivi.