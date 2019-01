Annuncio

Annuncio

La giornata di mercoledì 16 gennaio promette bene e incita i segni zodiacali [VIDEO] a combattere per ottenere fortuna e buone opportunità, sia nel lavoro che in amore. I pianeti transitano tranquillamente e lanciano una scia luminosa indicando una via da seguire, con fiducia e risolutezza. L'Oroscopo promette buone opportunità per il Capricorno che vive un periodo splendido, sostenuto dall'accumulo planetario che sprigiona energie positive sul lavoro e in ambito amoroso.

Anche l'Ariete e la Bilancia riceveranno una spinta a cambiare qualcosa che non va nella situazione attuale. Buona lettura delle previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo dell'amore e del lavoro dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un'energia positiva vi inonda come un fiume, cari amici dell'Ariete [VIDEO].

Advertisement

Concentratela nella sfera affettiva, coinvolgendo chi vi ama e producendo impulsi amorosi. E' favorita la creatività nel lavoro.

Toro: sensuali e protettivi, sarete aperti al mondo che vi circonda, amando la bellezza e l'arte. La Luna nel vostro segno vi rende affascinanti e tenaci, anche se un po' troppo testardi e gelosi in amore. Nel lavoro, vi impegnerete con costanza per produrre e guadagnare di più.

Gemelli: se l'amore non vi regala gioia, riflettete e individuate come risolvere il problema. Anche nel lavoro siete alquanto dubbiosi se intraprendere una decisione definitiva. Attenzione poiché non potrete tornare indietro.

Cancro: in amore sarete chiari voi amici del Cancro, dicendo ciò che non vi va giù: solo non siate troppo aggressivi. Nel lavoro avrete forte intuito nell'individuare un atteggiamento di un collega che non va.

Advertisement

Saprete trovare giustificazioni se necessario.

Leone: la Luna in Toro si carica grazie all'influsso di Marte e Urano, potrete beneficiare di questo transito planetario ricavandone energia e novità nelle storie amorose. Saturno in decima casa astrologica vi carica di lavoro, quindi preparatevi a "sgobbare".

Vergine: vivete con serenità i sentimenti, soprattutto nel focolare domestico. Il lavoro è ok, peccato che la salute è minacciata da brevi malanni invernali.

Previsioni astrologiche segno per segno: il Capricorno è in una botte di ferro

Bilancia: il trend altalenante della Luna vi rende spossati e mutevoli caratterialmente. Cercate di fronteggiare allo stress dedicando maggior attenzione al lavoro, scaricando anche la tensione di piccoli dissidi amorosi.

Scorpione: la Luna opposta al vostro domicilio vi mette di malumore, cercate solo di non scaricare queste influenze negative nelle storie amorose. Il lavoro vi stressa alquanto e forse dovete pensare maggiormente alla salute nella giornata di oggi.

Sagittario: siete troppo pigri e vi incaponite per un nonnulla. Eppure Venere con Giove crea una forte congiunzione che assicura felicità e successo in amore. Il lavoro nella giornata di oggi rappresenta un ostacolo alla vostra realizzazione emotiva.

Capricorno: l'accumulo planetario nel vostro segno protegge i vostri sentimenti, dandovi l'impressione di essere in una botte di ferro. Sfruttate tutta l'energia di Saturno [VIDEO] per conquistare il potere in ambito professionale, con caparbietà e risolutezza.

Acquario: la grinta investita nei giorni precedenti vi ha spossato e ora occorre che vi riposiate, per recuperare preparandovi all'entrata del Sole nel vostro segno già da domenica. Attendete nuova energia vitale da concentrare anche nel lavoro.

Pesci: occhio a non esagerare con lo shopping, soprattutto quello costoso. Quando acquistate qualcosa, pensate anche alla persona amata. Solito tran tran nel lavoro.