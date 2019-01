Annuncio

L'ultima settimana del mese ha ormai preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa nuova giornata? Ecco qui di seguito l'Oroscopo di mercoledì 23 gennaio 2019 segno per segno, da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle del giorno 23 gennaio 2019, per tutti i segni

Ariete: durante le prime giornate della settimana potrebbero essere nati dei contrasti all'interno dei rapporti personali, con il partner o con i familiari.

Mercoledì sarà meglio essere prudenti e cercare di evitare gli scontri, la giornata di giovedì si rivelerà più positiva e sarà possibile cercare un confronto, grazie anche a Giove in aspetto favorevole.

Resta invece un periodo fortunato per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni finanziarie, entro la fine del mese qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta [VIDEO].

Toro: le giornate di mercoledì e giovedì si riveleranno vantaggiose soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri, chi lavora a contatto con il pubblico o ha intenzione di intraprendere un viaggio, godrà del favore dagli astri. È un momento positivo anche per quanto riguarda l’amore, chi è alla ricerca dell’anima gemella, farebbe bene a guardarsi intorno. Le conoscenze nate in questo periodo dell’anno potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Gemelli: le giornate che seguono potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno. C’è del nervosismo nell’aria e vi sentirete particolarmente irritabili, meglio evitare i litigi e le incomprensioni, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale.

Non è inoltre da escludere che qualcuno risenta di un calo di energie, soprattutto a fine giornata. Il weekend vi consentirà di recuperare.

Cancro: quella di mercoledì 23 gennaio potrebbe rivelarsi una giornata particolarmente fortunata per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali. Sarà bene sfruttare al meglio questa positività degli astri, con l’inizio del mese di febbraio infatti Venere in opposizione potrebbe portare dei contrasti all’interno dei rapporti di coppia e anche fare nuovi incontri non sarà semplice.

Leone: nelle prossime giornate potrebbe presentarsi un problema di carattere economico, che bloccherà momentaneamente alcuni vostri progetti. Siete pazienti e tenete duro, entro il fine settimana alcune problematiche potrebbero risolversi. Le stelle sono positive per quanto riguarda la sfera sentimentale, le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Vergine: sono giornate faticose dal punto di vista fisico, nel prossime ore qualcuno potrebbe risentire di un calo di energia e di banali disturbi fisici.

Sarebbe bene evitare sforzi e concedersi qualche momento di riposo in più. Non è un momento vantaggioso per quanto riguarda l’amore, ma con l’arrivo del mese di febbraio la situazione migliorerà. [VIDEO]

Bilancia: Saturno in posizione dissonante potrebbe provocare un calo di energie e ostacolare i rapporti con gli altri. In questa giornata vorrete dedicarvi qualche momento di solitudine e riflessione, per risolvere alcune problematiche è necessario analizzare la situazione con calma e lontano dei giudizi altrui. Con Marte in posizione favorevole dalla giornata di giovedì 24 inizierà una fase di recupero.

Scorpione: un quadro astrale molto positivo protegge i rapporti di tipo sentimentale, in queste giornate le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni appena iniziate. Qualche preoccupazione al contrario è creata dall’ambito lavorativo, ma già a partire dagli inizi del mese di febbraio potrebbero arrivare grandi opportunità.

Sagittario: quello in atto per il segno è un periodo di profondi cambiamenti, soprattutto in ambito lavorativo. Qualcuno infatti, nonostante dei ripensamenti riguardo a decisioni prese nei mesi passati, ha potuto riacquistare fiducia in sé stesso e muovere i primi passi verso il nuovo futuro. Durante il weekend i sentimenti saranno favoriti, ritagliatevi un po’ di tempo da dedicare al partner e la famiglia.

Capricorno: la seconda metà della settimana potrebbe rivelarsi alquanto faticosa per i nati sotto questo segno, potrebbero nascere delle problematiche da risolvere per quanto riguarda l'aspetto economico e finanziario. Il weekend al contrario si rivelerà un momento di maggior serenità, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Acquario: le prossime 48 ore si riveleranno positive per i nati sotto il segno dell’Acquario, grazie a Marte e Venere in posizione favorevole. Vi sentirete energici ed avrete la lucidità e la prontezza necessarie a risolvere alcune banali problematiche, createsi all'interno dell'ambito lavorativo. Nel week end i sentimenti tornano protagonisti, favoriti gli incontri.

Pesci: le giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio 2019 potrebbe rivelarsi alquanto complicate per questo segno, gestire problemi di carattere emotivo, soprattutto, non sarà semplice e qualcuno potrebbe non riuscire a trattenere i pensieri. Cerca di evitare discussioni e litigi all’interno dell’ambito lavorativo e della sfera sentimentale, sarete piuttosto nervosi e potreste alzare la voce. La giornata di domenica vi permetterà di recuperare e con l’inizio del mese di febbraio alcune situazioni troveranno chiarimento.