In arrivo una nuova giornata del mese per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per la giornata di martedì 22 gennaio dall'Ariete ai Pesci. [VIDEO]

Ariete: in amore la situazione generale è dalla vostra parte, con le persone del Leone o del Sagittario potreste avere qualche emozione in più. Nel lavoro Saturno è dissonante e potrebbe portare qualche blocco. Possibile anche qualche novità.

Toro: per i sentimenti giornata sottotono, nulla di grave ma evitate di prendere tutto sul personale.

Nel lavoro rimandate a domani ogni proposta o incontro. Recupero per il fisico.

Gemelli: a livello sentimentale se la vostra relazione è in crisi, oggi si potrà parlare con più semplicità.

Nel lavoro giornata utile e fruttuosa. Periodo un po' statico per le finanze.

Cancro: in amore con la fine del mese le emozioni tornano protagoniste nella vita di tutti i giorni. A livello lavorativo se avete un'attività è possibile che abbiate delle risposte, momento decisivo. Il fisico va molto meglio.

Leone: per i sentimenti se avete deciso di trovare un nuovo amore è probabile che non dobbiate aspettare troppo, frequentate ambienti nuovi. Nel lavoro fase di recupero un po' lento ma che sta arrivando, presto giungeranno anche notizie importanti. Fisico che chiede maggiore riposo.

Vergine: a livello sentimentale chi sta con voi deve dimostrare di tenerci davvero, è importante capire cosa sta accadendo nella vostra vita. Nel Lavoro contatti favoriti, potreste ottenere un successo personale anche se ci sarà un grande sforzo fisico.

La giornata dei segni

Bilancia: in amore favoriti i rapporti; se frequentate una persona del Leone, potrà nascere qualcosa di veramente importante. A livello lavorativo saranno importanti le relazioni sociali, è un periodo migliore rispetto a quello precedente: in arrivo c'è anche una proposta speciale. Fisico che chiede riposo.

Scorpione: la giornata di oggi vi vede decisi nel trovare un nuovo amore, attenzione solo a qualche piccolo conflitto che potrebbe nascere. Stanchezza nel lavoro, soprattutto insoddisfazioni che portano problemi. Stanchezza fisica.

Sagittario: in amore ottimo cielo con Venere e Luna favorevoli. Nel lavoro se vi hanno fatto promesse potrebbero essere mantenute in questo particolare periodo, recupero assoluto. Forza per il fisico.

Capricorno: per i sentimenti questa è una giornata positiva, entro la fine di gennaio non mancheranno le novità. Nel lavoro in questi giorni qualcuno potrebbe darvi una bella notizia, il vostro impegno è comunque apprezzato. Cure favorite per chi sta affrontando qualche problema di salute.

Acquario: a livello sentimentale Luna opposta, qualcosa potrebbe non andare come vorreste oggi. In campo lavorativo è importante fare ciò che desiderate, ma senza osare troppo. Qualche contrarietà potrebbe creare dissensi. Periodo di stanchezza per il fisico.

Pesci: a livello sentimentale evitate conflitti, qualcuno potrebbe mettervi in imbarazzo. A livello lavorativo dovete accettare quello che c'è al momento, non lasciatevi sfuggire nuove esperienze che partiranno a breve. Stanchezza fisica. [VIDEO]