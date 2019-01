Advertisement

Advertisement

Dopo un inizio di settimana importante per alcuni segni e di calo per altri, continua il percorso astrologico del mese di gennaio 2019. Di seguito le stelle con l'Oroscopo dell'8 gennaio, per ciò che concerne l'ambito amoroso, lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: per quel che riguarda i sentimenti, nelle coppie ora c'è maggiore stabilità, anche se con una persona dell'Acquario si potranno avere momenti di calo. Nel lavoro l'attività professionale crea disagi [VIDEO]ma gennaio è un mese che permette un recupero dopo il 14.

Attenzione alla stanchezza per il fisico.

Toro: per le questioni amorose questa è una giornata che vi vedrà stanchi, siete reduci da un lunedì fiacco. Nel lavoro state attenti a non spendere troppo denaro, cercate di controllare e gestire meglio le finanze.

Advertisement

In serata potreste sentirvi stanchi.

Gemelli: a livello amoroso la Luna aiuta i nati sotto questo segno zodiacale, riuscirete a riconquistare un amore. Nel lavoro recupero, è più facile ora ottenere risultati e superare problemi. In serata riposate di più.

Cancro: in amore ci sono polemiche da superare, una lontananza potrebbe pesare. A livello lavorativo periodo di recupero, ma la situazione resta comunque confusionaria. Forza per il fisico.

Leone: per l'amore sarà una giornata importante, il mese porta emozioni forti. Nel lavoro periodo di forza, potreste riscattarvi dopo un periodo difficile. Fisico che è dalla vostra parte.

Vergine: a livello sentimentale giornata che è meglio controllare, alcune persone potrebbero essere contro di voi. A livello lavorativo se avete un'attività commerciale non sottovalutate le nuove proposte, attenzione a soci e collaboratori.

Advertisement

Calo per il fisico.

Previsioni 8 gennaio: previsioni dei segni

Bilancia: in amore tra oggi e domani ci sarà una buona energia, questo anche grazie a Venere favorevole che vi permetterà di fare incontri speciali. Nel lavoro problemi riguardanti alcune compravendite, potreste non ottenere quanto vorreste. Recupero per il fisico.

Scorpione: in amore oggi e domani evitate scontri, la Luna in opposizione non vi aiuta. A livello lavorativo se ci sono discussioni è importante evitare tagli netti. Lieve calo per il fisico in serata.

Sagittario: per i sentimenti oggi e domani potreste ottenere qualcosa in più, non esagerate con le parole. Nel lavoro il vostro futuro porta nuove sfide, sarà importante vincerle tutte. Le situazioni che nascono ora potranno avere sviluppi importanti. Fisico che chiede meno stress.

Capricorno: a livello sentimentale, le prossime giornate saranno interessanti, i pianeti chiedono comunque la massima attenzione. Nel lavoro momento di forza in questo periodo, [VIDEO] in particolare se lavorate per qualche società importante.

Fisico migliore.

Acquario: a livello amoroso buona la giornata di oggi per gli incontri, la Luna è nel vostro segno zodiacale e porta novità. Nel lavoro non manca il successo, qualcuno si accorgerà delle vostre potenzialità. Recupero per il fisico.

Pesci: per i sentimenti tra oggi e domani le passioni saranno protagoniste. Nel lavoro stelle che chiedono pazienza, però da metà settimana potrà arrivare una bella proposta. Per il fisico situazione generale buona.