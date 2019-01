Advertisement

Al termine delle festività natalizie, inizia un periodo difficile ed intenso per molti segni zodiacali, soprattutto a causa del ritorno a scuola e al lavoro. Scopriamo di seguito l'Oroscopo di martedì 8 gennaio [VIDEO] segno per segno per sapere per chi la giornata di oggi sarà all'insegna della positività e delle buone notizie.

Previsioni Oroscopo 8 gennaio: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: finalmente ritroverete un po' di ottimismo, soprattutto in ambito sentimentale.

Dopo un periodo nel quale avete messo l'amore in disparte, potrete concentrarvi nuovamente sul partner e su nuove relazioni sentimentali.

Toro: vivrete una giornata all'insegna dell'ansia ma farete bene a non perdere il controllo.

Fate un respiro profondo con la consapevolezza che non tutto si può pianificare.

Gemelli: non bene l'amore a causa di possibili dissapori con il vostro partner. Cercate di vivere la situazione con filosofia e risolverete insieme i problemi che dovrete affrontare.

Cancro: potrete finalmente riprendervi dopo le complicazioni delle ultime settimane. Continuerete però ad avere degli intoppi, soprattutto in ambito lavorativo. Non tiratevi indietro e armatevi di tutta la pazienza che avrete in vostro possesso.

Leone: secondo l'Oroscopo dell'8 gennaio [VIDEO], vivrete una giornata caratterizzata da nervosismo e ansia. Potrete comunque evitare di farvi influenzare troppo da tale negatività, attraverso un buon carico di ironia.

Vergine: quella di oggi potrebbe essere una giornata complicata sul fronte sentimentale.

Potrete superare la piccola crisi evitando di esagerare con le critiche nei confronti del vostro partner.

L'Oroscopo dell'8 gennaio: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'Oroscopo di martedì 8 gennaio prevede una giornata positiva per voi grazie ad una buona dose di ottimismo, allegria e curiosità. Bene l'amore ma fate attenzione ai possibili sgambetti che potrebbero esservi fatti in ambito lavorativo.

Scorpione: state attenti a non esagerare con la vostra negatività che potrebbe causarvi dei problemi sia sul lavoro che in amore. Il litigio con tutte le persone che vi stanno accanto potrebbe essere la costante della giornata di oggi.

Sagittario: giornata positiva per voi, grazie ad un grande spirito di iniziativa che potrete usare sia sul lavoro che in amore. La Luna in Acquario stimolerà la vostra curiosità verso nuove amicizie e culture per voi insolite.

Capricorno: spazio alla riflessione oggi 8 gennaio, con i pensieri rivolti soprattutto al vostro partner oltre che ai desideri di conquistare maggiori soddisfazione sugli affari.

Il desiderio di pensare a voi stessi potrebbe spingervi a trascorrere qualche ora in solitudine.

Acquario: interessati soprattutto ai rapporti sociali, sarete oggi alla ricerca di maggiori spunti per vivere serenamente le relazioni con il vostro partner e i vostri amici più cari. Sarete pieni di brillanti idee anche sul lavoro.

Pesci: l'Oroscopo di martedì 8 gennaio conferma il periodo positivo per voi, con spirito di iniziativa sul lavoro e un forte desiderio di viaggiare, nonostante le vacanze siano appena concluse. Non vi tirerete indietro neppure per compiere un viaggio legato in qualche modo all'amore.