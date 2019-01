Annuncio

Annuncio

L'inizio di una nuova settimana è ormai alle porte e i prossimi giorni saranno pieni di alti e bassi per segni come Bilancia e Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019.

Da Ariete a Vergine

Ariete: incentiveranno gli incontri amorosi, una nuova passione potrebbe presto esplodere. Tutti coloro che non hanno una relazione da molto tempo, potrebbero iniziare ad innamorarsi e a sognare.

Potreste avere delle idee molto allettanti da proporre ai vostri superiori.

Toro: la settimana inizierà con molta tranquillità, ma giovedì potrebbero essere favoriti gli incontri.

Advertisement

Attenzione però a non avere troppe pretese. Sul lavoro potreste ricevere ottime notizie, nel weekend invece potrebbe verificarsi qualche problema.

Gemelli: Venere a vostro favore farà sì che la vostra situazione sentimentale [VIDEO] sia molto armoniosa. Proprio in questo periodo potrebbero nascere nuovi progetti e società che si svilupperanno nel futuro. Potrebbe anche arrivare un buon guadagno per voi. Dedicate del tempo anche al relax per calmare un po' l'irrequietezza.

Cancro: siete già pienamente soddisfatti della vostra vita, tutto sembra andare per il verso giusto. Sul lavoro avete grande energia, soprattutto in vista di un nuovo cambiamento. Tra il 25 ed il 26 gennaio potreste avere uno sbalzo d'umore forse anche a causa delle dicisioni che dovrete prendere. Cercate di recuperare anche la forma fisica.

Advertisement

I migliori video del giorno

Leone: prestate molta attenzione alle questioni economiche. State cercando di tirarvi fuori da vecchi problemi, ma ripartire non è per nulla semplice. Se vi darete abbastanza da fare, a partire dal giorno 23 potreste fare un incontro molto importante per la vostra vita.

Vergine: un'amicizia profonda potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Aspettate una risposta importante che in questa settimana arriverà. Siete molto stanchi, ma avete bisogno di soldi e ciò vi porterà ad impegnarvi ancora di più sul lavoro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: ci sono alcune persone che vi amano e che vorrebbero aiutarvi, ma voi tendete a rifiutare ogni tipo di appoggio. Siete delle persone molto indipendenti e vi piace fare tutto da soli. Le coppie sposate potrebbero avere dei ripensamenti e sarà molto difficile superare gli ostacoli. Avrete voglia di iniziare nuovi progetti perchè siete stanchi della quotidianità.

Scorpione: siete reduci da una relazione conclusasi male. Per diverso tempo avete smesso di credere all'amore, ma adesso le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Un problema in famiglia potrebbe creare qualche tensione, che sarà però risolta a metà settimana. Se avete fatto qualche errore, è il momento di assumersi le proprie responsabilità.

Sagittario: la settimana sarà caratterizzata da qualche problema con il partner. Alcuni sentono la mancanza dei propri familiari. Sul lavoro potreste ricevere qualche rimprovero a causa del vostro atteggiamento molto distratto. In generale la vostra vita è molto frenetica, ma dovreste cercare di riposare di più.

Capricorno: nell'ultimo mese la vostra relazione è entrata in profonda crisi, ma la settimana che sta per arrivare potrebbe portare con sé un po' di tranquillità. Nel settore professionale [VIDEO] arriveranno nuovi stimoli. Alcune problematiche di carattere economico dovranno essere affrontate con maggiore tranquillità.

Acquario: la vostra vita sentimentale sta attraversando un periodo molto piacevole. Sul lavoro potrebbero esserci alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli orari. A livello economico potrebbe essere una giornata molto fortunata. Un periodo ottimo per la forma fisica che ritornerà ok dopo lo stress degli scorsi mesi.

Pesci: avrete a che fare con alcune discussioni ed in amore sarete indecisi sulla strada da intraprendere. State programmando una vacanza insieme ai vostri amici più fidati. Sul lavoro è richiesta la massima concentrazione, soprattutto nel fine settimana.