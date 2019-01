Annuncio

L'Oroscopo di domani 15 gennaio 2019 è pronto a svelare come andrà il secondo giorno della settimana [VIDEO]. Sarà o no una giornata fortunata? Senza dubbio sì ma solo per alcuni segni prescelti dalle stelle. Vediamo di dare subito una risposta precisa andando a mettere in chiaro i simboli migliori e peggiori di questo martedì. Ad essere testati in esclusiva in questa sede i primi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntata tutta su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Nella sestina appena citata, oltre al Leone, in bella mostra troviamo anche Toro e Vergine, entrambi annoverati tra i "baciati dalla fortuna", dunque valutati a cinque stelle.

Poche speranze, invece, per gli amici appartenenti a Gemelli e Cancro, sotto stress da effemeridi poco congeniali al segno. Bene, a questo punto non ci resta che dare spazio alle previsioni zodiacali del 15 gennaio ricordando come al solito di non mancare l'appuntamento con la classifica stelline e, a seguire, le predizioni su amore e lavoro.

Astrologia di martedì per i primi sei segni

Ariete - Questo martedì armatevi di tantissima buona volontà e vedrete che il periodo, da così così, diverrà abbastanza piacevole. Infatti, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, campo libero alle novità. Repentini cambiamenti di scena nella vostra vita sentimentale renderanno la giornata eccitante e piacevole ma ad una sola condizione: quale? Quella di accettare eventuali imprevisti...

Single, la situazione astrale anche se non abbastanza promettente, diciamo che attrae. Qualcuno/a, forse inizialmente un po' antipatico/a, cercherà di sorprendervi allo scopo di farvi innamorare: ci state o no? Nel lavoro, invece, potrete ottenere risultati positivi se vi impegnate, come e più di quanto fate di solito.

Toro - Una giornata davvero speciale in ogni settore della vita. A volare come non mai i rapporti con familiari e amici, quest'oggi in primo piano. Se avete invece una storia felice già in atto, senz'altro potete contare su una splendida intesa con il partner. In amore, quindi, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati, ok? Single, spezzate la solita routine andando a pranzo o cena fuori, forse farete un incontro interessante: visto il momento, approfittate di questa opportunità.

Nel lavoro, periodo tranquillo sotto il profilo professionale: sarete intraprendenti quanto basta, pronti a cogliere opportunità e buoni affari.

Gemelli - Si preannuncia per voi Gemelli una giornata generica e abbastanza sommessa. Valutato nelle odierne predizioni con il segno del "sottotono", il periodo di conseguenza sarà un po' più pesante del solito da affrontare. In amore non vi sentirete affatto in sintonia con la persona amata, né oggi né domani. Se non sapete come fare allora lasciate passare il periodo, poi si vedrà, ok? Single, a più di qualcuno di voi potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo: calma! Nel lavoro nessuna novità di rilievo: sarete un po' taciturni anche se vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione. Aspettate pazientemente che arrivino tempi migliori.

Cancro - La giornata in arrivo sarà poco positiva, sottomessa al volere di astri negativi: periodo "sottotono"? In effetti potrebbe essere così: in campo sentimentale astri contrari al segno invitano a non essere troppo indecisi nei rapporti. Evitate sprechi di energie e tutte quelle situazioni eccessivamente stressanti. Intanto, le previsioni di martedì annunciano in amore più di qualche problema. Diciamo che oggi non ritroverete quell'armonia interiore che di solito avete, ma solo delusioni: pazientate, presto passerà, ok? Single, il periodo vi vede abbastanza chiusi in voi stessi oppure con difficoltà nell'esprimere certi sentimenti: frangente poco gestibile? Diciamo che dovrete affrontare più di qualche ostacolo e dovrete pazientare. Nel lavoro, invece, in questo giorno sarete disorientati e non riuscirete a dare il meglio: cercate di staccare la vita privata dall'attività.

Leone - Partirà quasi sicuramente bene, per non dire "alla grande", questo nuovo martedì della settimana appena iniziata. In amore, le vostre stelle sono molto interessanti specialmente per quanto riguarda chi è in coppia. Il lato passionale occuperà un posto speciale nella vostra vita quotidiana. La vita amorosa e quella erotica vi regaleranno momenti indimenticabili con il partner di sempre, oppure (chissà) anche con uno nuovo. Single, situazioni piacevoli e sorprese saranno in arrivo per molti di voi. Guardatevi bene attorno, noterete sicuramente la persona capace di farvi battere il cuore. Nel lavoro non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore.

Vergine - Martedì partirà in modo efficace questo vostro giorno dell'attuale settimana. Diciamo che a tratti potrebbe regalare anche sprazzi di fortuna, in qualche caso addirittura sfacciata! L'oroscopo di domani 15 gennaio consiglia perciò, soprattutto in amore di stare sereni e pensare positivo. L’incrocio positivo di ottimi influssi astrali porterà una profonda intesa nei rapporti di coppia, anche in quelli con problemi in corso. Single, per voi non sarà un periodo distensivo, lo sappiamo, ma in prospettiva le previsioni sono tutt’altro che negative: occorrerà soltanto avere un po’ di pazienza. Nel lavoro, infine, buone soddisfazioni nelle attività per molti di voi: lo stimolante influsso di astri favorevoli al segno inducono a stabilire contatti nuovi.

