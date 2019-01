Annuncio

Dopo aver visto l'Oroscopo per tutto il 2019, scopriamo adesso nel dettaglio cosa succederà ad ogni segno nel mese di febbraio, con particolare attenzione a salute, lavoro ed amore.

Ariete

Marte sarà in questo segno per ben due settimane. Si potranno iniziare nuovi progetti e cercare di portare a termine qualcosa che si desidera fare da tempo. I rapporti di amicizia saranno sempre più positivi: nasceranno nuovi legami e si conoscerà nuova gente.

Il mese sarà caratterizzato da alti e bassi, ma ogni giorno ci saranno delle novità, anche negli aspetti lavorativi.

Bisogna fare attenzione ai propri risparmi, senza esagerare, in particolar modo in questo mese, ma anche durante il resto dell'anno.

In amore bisognerà prendere le proprie responsabilità e mantenere le promesse fatte.

Si deve sempre ricordare che dall'altra parte c'è una persona con dei sentimenti.

Toro

I primi dieci giorni di febbraio non saranno perfetti: i nati sotto il segno del Toro saranno influenzati dagli influssi di Mercurio che transita proprio in questo segno. Andrà ponderata ogni idea e valutata bene qualsiasi offerta nuova, sia lavorativa che sentimentale.

Dall'11 fino alla fine del mese, si avrà il Sole dalla parte dei nati in questo periodo. Tutti saranno in armonia col mondo che li circonda e ci saranno forti spinte emotive in ogni ambito. In amore si deve ricordare sempre che nulla va lasciato in disparte o senza chiarimenti.

Gemelli

Febbraio non sarà un buon mese per i nati sotto il segno dei Gemelli sotto ogni punto di vista. Mercurio, Giove e Nettuno spingeranno per iniziare nuovi progetti lavorativi ma nessuno di questi andrà a buon fine.

Il carico di idee lavorative porterà i nati sotto questo segno ad essere ansiosi, tanto stanchi e irascibili creando litigate con gli affetti più cari. In amore Venere si allontanerà e finiranno tutti i litigi dei mesi precedenti, ma bisognerà fare molta attenzione a non creare nuovi attriti. Saturno è il grande oppositore.

Cancro

Anche per i nati sotto il segno del Cancro febbraio non sarà uno dei mesi migliori, in quanto molti pianeti transitano contro. In amore bisognerà stare molto attenti a non fare passi falsi e nel lavoro non si dovrà credere a tutte le proposte che verranno fatte. Dalla seconda metà del mese la situazione dovrà cambiare in quanto si allontaneranno alcuni pianeti da questo segno: ci sarà più tranquillità in amore e nel lavoro.

Leone

Febbraio potrebbe mettere molti paletti nella vita dei nati sotto il segno del Leone: in amore bisognerà non cadere nella routine e cercare di non creare inutili discussioni. Sul lato fisico e della salute si deve continuare a fare movimento e non cedere ai piaceri del cibo.

Sul lavoro si devono evitare litigate inutili e sterili.

Vergine

Febbraio è uno dei mesi migliori per la Vergine: ci saranno ottime notizie in amore, salute e lavoro. Tutto sarà favorevole e i nati sotto questo segno non incontreranno alcun tipo di ostacoli.

Bisognerà credere nei propri valori, sviluppare ogni idea possibile e rendere particolare ogni giornata di coppia [VIDEO]. Il vento è favorevole per i nati sotto questo segno.

Bilancia

Il problema di questo mese sarà l'amore: le coppie storiche si sentiranno oppresse, schiacciate da troppe responsabilità e molte litigate nasceranno dalla perdita della propria libertà.

Il lavoro sarà perfetto a partire dalla seconda parte del mese, ma all'inizio bisognerà stare attenti alle nuove idee o alle nuove proposte lavorative.

Scorpione

È il mese dell'amore: molti Scorpione tenderanno a dare solide radici alle proprie relazioni, ufficializzando alcune storie ed arrivando addirittura a proposte di matrimonio. Nel lavoro ci sarà uno stop nel primo periodo del mese, ma a partire dal 25 ci saranno grandi ed importanti novità.

Sagittario

Tutto il positivo del mese precedente sembra diminuire di colpo, ma i nati sotto questo segno non dovranno disperare: si dovrà avere un po' di pazienza in amore, cercando di capire se la crisi [VIDEO] che si presenta è temporanea o potrà creare fratture profonde.

In ambito lavorativo non si dovrà sottovalutare nessun problema, alcuni potrebbero essere seri. Non bisognerà, inoltre, affaticarsi troppo durante i primi 15 giorni perché poi i successivi saranno abbastanza impegnativi.

Capricorno

Febbraio è il mese della creatività e della crescita. In amore di farà il passo successivo, sia nel bene che nel male. Alcune storie arriveranno all'altare mentre altre verranno troncare per fare spazio a nuovi sentimenti.

Sarà anche il mese del lavoro: grandi proposte e grandi iniziative in quasi tutti i giorni del mese. Non si dovrà rinunciare a nulla di ciò che si ha in mente.

Acquario

È il mese dell'instabilità lavorativa e sentimentale. Anche se con difficoltà bisognerà non discutere sul posto di lavoro ed accettare ciò che si dice nei piani alti.

In amore si devono evitare discussioni inutili che potrebbero portare a serie conclusioni. Ci saranno giorni di noia e voglia di cambiare ma nella seconda parte del mese tutto tornerà alla normalità.

Pesci

Uno tra i migliori mesi dell'anno. Positività in amore e sul posto di lavoro. Tutto sarà facile e ricco di soddisfazioni. In amore è il momento di decisioni serie mentre nel lavoro non di sentirà alcun tipo di fatica