Nel 2019 i nati nel segno del Sagittario non avranno bisogno di sgomitare per ottenere ciò che desiderano. Qualche rancore e gelosia, invece, sarà presente nelle questioni amorose. Gli Astri saranno pressoché favorevoli, a parte un confusionario Nettuno che proverà ad ostacolare la fluidità del pensiero. Sino ad aprile sarà bene che i nativi ponderino a dovere ogni singola scelta, per poi lasciarsi guidare dalle novità e dai cambiamenti, determinati dagli influssi complici di Urano e Saturno.

Durante i primi tre mesi sarà fondamentale non commettere errori di distrazione o scatenare litigi senza valide motivazioni in modo da non inficiare la positività dei restanti mesi del 2019.

Oroscopo 2019: previsioni sull'amore per il Sagittario

Nelle questioni amorose, da gennaio a marzo, saranno una prova determinante per i nati Sagittario e, chi ne uscirà indenne, potrà godere degli influssi positivi in crescendo nel 2019. Chi, invece, da aprile, risconterà nuovamente disarmonie di coppia sarà bene che tronchi la relazione in essere e faccia spazio al 'nuovo'. Il munifico Giove porterà grandiosità nella vita dei nativi, fattore che potrebbe risultare non sempre positivo. La visione espansionistica dell'astro incrementerà la voglia di godersi i 'piaceri' della vita [VIDEO]. Sarà più facile, dunque, scivolare nei peccati di gola o addentrarsi in qualche malsano vizio. Sarà bene ricordare che abitudini e alimentazione determinano in modo fondamentale la nostra esistenza e prendersene cura sarà essenziale.

Previsioni sul lavoro

Saranno favoriti i lavoratori dipendenti. Lo stipendio potrebbe subire l'aumento tanto agognato e il capo affidare ai nativi una mansione con maggiori responsabilità. La carriera subirà un'ascesa veloce e gratificante dove i nati Sagittario faranno bene a coglierne la positività, non lasciandosi sfuggire questa ghiotta opportunità. I lavoratori autonomi, invece, subiranno qualche impedimento sino a giugno, per poi ricevere una proposta allettante probabilmente in un luogo mai esplorato sinora. Favorite le collaborazioni a progetto [VIDEO] in estate per aumentare la propria visibilità.

I segni affini del 2019: Sagittario, Leone e Acquario

I segni anti-Sagittario del 2019: Toro, Vergine, Capricorno.

Il Sagittario, poi, scoprirà lati oramai sopiti del proprio carattere,esternandoli senza remore. Il partner ne sarà entusiasta.