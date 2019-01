Annuncio

Nel mese di febbraio per voi del Sagittario si prevede una maggiore selezione tra gli affetti che, in realtà, non si riveleranno tali. Addirittura proverete un certo fastidio verso quelle amicizie che non vi daranno alcuna soddisfazione, che non risulteranno del tutto sincere e, soprattutto, che non vi convinceranno.

Sarete molto concentrati su tutti gli aspetti della vita privata che riguarderà esclusivamente ciò che accadrà in casa vostra, e non solo i rapporti con il partner.

Amore e affetti

A febbraio potrete contare su una serenità sempre maggiore, e ciò vi consentirà di essere decisamente più selettivi con le persone che vi circondano, compresi gli affetti amorosi.

Di conseguenza, se siete in coppia, potrebbero arrivare dei ripensamenti e perfino una rottura, ma molto probabilmente non si tratterà di distacchi traumatici né da una parte né dall'altra. Faranno eccezione le coppie che sono insieme da diverso tempo, le quali saranno comunque messe a dura prova, ma nonostante ciò riusciranno a superare insieme le difficoltà [VIDEO].

I single saranno più interessati alle amicizie che alle relazioni sentimentali soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno: insieme sarete come il braccio e la mente e potrete vivere delle rocambolesche avventure. Ad ogni modo, l'Oroscopo di febbraio non prevede la nascita di nuove storie d'amore.

Lavoro e studio

Ci saranno dei passi in avanti di vitale importanza per la vostra carriera, come un premio economico o una promozione che aspettavate da tanto tempo.

Invece, se siete in cerca di occupazione, potreste avere delle opportunità che saprete sfruttare al meglio grazie alle vostre spiccate doti oratorie.

Gli studenti che dovranno sostenere degli esami riusciranno a superarli con dei voti molto alti: dunque i vostri sforzi saranno ampiamente ripagati e non avrete alcun tipo di rimpianto. Questa circostanza risulterà utile per accrescere la vostra autostima e, di conseguenza, potrete prefissarvi degli obiettivi importanti grazie alla vostra intelligenza e perspicacia.

Salute

Non avrete molti problemi in termini di salute, anche se potreste accusare un piccolo e improvviso malessere che, però, non intaccherà affatto il vostro stato di forma generale. Quest'indisposizione potrebbe essere causata da un po' di stanchezza accumulata nelle scorse settimane che dovrete sicuramente superare. L'attività fisica, dunque, potrebbe risultarvi utile, purché riusciate a dedicarvi il tempo giusto, evitando di tralasciare altri impegni [VIDEO]ben più importanti.