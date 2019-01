Annuncio

Inizia il secondo mese dell'anno. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il primo segno dello zodiaco per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019? Di seguito, le previsioni con consigli e l'oroscopo con amore, lavoro e salute [VIDEO]dell'Ariete. Il mese di gennaio è stato positivo per il segno, sia l'amore che il lavoro hanno visto una buona partenza. Con Marte e Giove in aspetto positivo, avete vissuto dei bei momenti a livello sentimentale, con il partner ma anche con i vostri familiari.

Anche se il mese iniziato sottotono, con il concludersi del periodo avete acquistato grande energia. In campo lavorativo, ci sono stati infatti degli ottimi successi, anche dei traguardi.

In questo nuovo mese dell'anno in campo sentimentale potrebbero esserci delle scelte difficili da affrontare, come la conclusione di una relazione. L'importante è che riflettiate bene su ciò che desiderate fare ed andiate avanti con le vostre decisioni. Migliora l'aspetto per quanto riguarda il lato professionale, Marte e Giove continuano il loro aspetto positivo, con anche Urano. Anche il Sole sarà favorevole per il segno e potrete sistemare delle questioni importanti per voi e per l'azienda.

A livello salutare potreste sentirvi giù di corda, qualcuno potrebbe avvisare difficoltà nel trovare una giusta cura. Cercate di dedicare più tempo al vostro relax, aiutandovi anche con una giusta alimentazione. Nel mese di marzo vivrete un maggiore recupero a livello del fisico, Giove vi darà maggiore energia e forza.

Leggiamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il lato professionale e quello amoroso del segno nel mese di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: amore e lavoro per l'Ariete

Come anticipato, dovete prendere delle grandi decisioni in campo amoroso. Se una relazione non funziona più, forse è il caso che decidiate di portarla a termine, anziché alimentare continue polemiche. Anche chi ha due relazioni contemporaneamente, dovrà prendere coraggio ed affrontare una scelta. Il periodo più complesso per l'amore sarà quello della seconda settimana, anche se con Marte nel segno potrete sentirvi un po' più sereni.

In campo professionale vivrete un buon momento di recupero e potrete anche saldare dei conti rimasti in sospeso. Avrete molta voglia di fare e porterete a termine ciò che da tempo avete iniziato. Se il 2018 è stato un anno complesso sotto il lato professionale [VIDEO], in questo 2019 e soprattutto a febbraio vivrete un buon momento di riscatto.