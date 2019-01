Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 29 gennaio presenta in anteprima le nuove previsioni astrali relative alla giornata di martedì. In evidenza in questa sede, come di routine, l'andamento relativo ai comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzati ai soli simboli astrali compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Diciamo subito che il prossimo martedì nasce sotto i buoni auspici della Luna in Sagittario: con questa ottima base astrologica si sviluppa e cresce la classifica stelline interessante la giornata in oggetto.

Leggi anche Oroscopo del weekend 26 e 27 gennaio: tensioni per la Vergine

Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? [VIDEO] In questo caso, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato saranno i soli Sagittario, Capricorno e Pesci: il primo valutato al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno; i restanti due simboli astrali potranno contare entrambi su una splendida giornata classificata a cinque stelle.

Advertisement

A soffrire un po' più degli altri, invece, sempre secondo i calcoli astrologici fatti sulle effemeridi del momento e messi nero su bianco nelle le previsioni di martedì 29 gennaio, Scorpione e Bilancia. Tra i due segni appena citati chi sembra stare meglio (relativamente parlando) sono gli amici "scorpioncini" preventivati in periodo "sottotono". Altra storia, purtroppo, per gli sfortunati "bilancini", volenti o nolenti costretti a sottostare ad una probabile giornata segnata con due stelle, dunque negativa. Bene, a questo punto non resta altro da fare se non iniziare a mettere in evidenza i singoli segni interrogando l'Astrologia in merito al possibile andamento riservato ai comparti amore e lavoro.

Classifica stelline 29 gennaio

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica stelline di martedì 29 gennaio? Bene, andiamo pure a mettere in evidenza la situazione generale sottolineando il transito astrale del giorno: l'ingresso della Luna in Sagittario, presente nel settore del segno di Fuoco a partire dalle ore 15:32.

Advertisement

I migliori video del giorno

In primissimo piano la seconda giornata della settimana appena iniziata, coincidente in calendario con quella di martedì. Da sottolineare le ottime previsioni interessanti tre segni in particolare con, alla testa, il Sagittario con Capricorno e Pesci a seguire di cui abbiamo già parlato in apertura. Vediamo pure cosa hanno programma per noi gli astri e quante stelle sono state affibbiate ai segni rimanenti. Ecco la scala dei valori e le stelle segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Oroscopo con Luna in Sagittario, la giornata

Bilancia - Si presume non possa essere un gran martedì per voi della Bilancia, valutato decisamente con i toni neri dei periodi da "ko". Quasi certamente (purtroppo per voi!) non inizierete la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In amore, l'intesa con i partner si presenterà in molti casi abbastanza difficile da governare, soprattutto perché la vostra natura irruenta si scontrerà con il vento gelido che spira attualmente nel rapporto.

Consiglio del giorno: fate molta attenzione a non provocare discussioni o ripicche, ok? Single, la giornata potrebbe portare del malumore diffuso: dovete impegnarvi molto ma alla fine troverete il modo migliore per risolvere (quasi) ogni questione aperta. Nel contempo, se decideste di iniziare una nuova storia vivetela pure in tranquillità ma senza troppi coinvolgimenti: tra il dire e il fare, come sapete c'è di mezzo il mare! Le previsioni del giorno invitano ad agire con rilassatezza e concentrazione. Nel lavoro invece, gli affari saranno rallentati da un imprevisto e dovrete necessariamente attendere conferme: in effetti senza di queste non potrete procedere.

Scorpione - Partirà in sottotono questa parte della settimana con la scontentezza e il malumore pronti a rallentare la vostra indole, quasi sempre piena di risorse e di inventiva. Portate pazienza! Avete comunque vicino persone speciali che vi vogliono bene, ben felici di ravvivare la voglia di fare. In amore soprattutto, sarà un periodo decisamente un po' grigio, ma con il passare delle ore sono in programma miglioramenti, anche se risulteranno lenti ad attivarsi. In coppia, parlando di coloro con litigi in corso, sono previste schiarite con il vostro lui/lei: tranquillizzatevi, il buon dialogo spesso è una vera e propria manna a disposizione. Single, le disarmonie del cielo vi metteranno il malumore, cercate quindi di sopportare, domani andrà sicuramente meglio. Nel lavoro infine, il bisogno di stare al passo con i tempi vi porterà a dovervi impegnare di più per imparare nuove cose. Fatelo allora senza lamentarvi, fare buona esperienza significa porre una garanzia al probabile successo futuro.

Sagittario "top del giorno" - In arrivo un martedì 29 gennaio davvero magnifico in ogni senso. Diciamo pure con notevole certezza che il periodo risulterà per i più semplicemente "col botto", grazie soprattutto all'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Sagittario. L'amore pertanto, visto il positivo chiarore delle stelle, certamente assumerà una vena romantica quasi magica. In coppia, il partner susciterà in voi una bellissima sensazione di protezione e trascorrerete questo momento come se foste davvero al settimo cielo. In generale, potrete lasciare spazio al buon dialogo così da esprimere liberamente le vostre emozioni. Di certo ne ricaverete un senso di sicurezza e appagamento. Single, ci potrebbe essere un incontro bellissimo e romantico sotto un'atmosfera da favola, pronta a regalare magia in questa parte della settimana appena iniziata. Nel lavoro, anche in questo contesto tutto andrà a gonfie vele. Cogliete l'attimo per buttarvi alla grande su nuovi progetti oppure per creare contatti importanti che si svilupperanno benissimo nel prossimo futuro.

Capricorno - Giornata valutata a cinque stelle [VIDEO] per voi amici del Capricorno. In questo caso le predizioni di martedì indicano che sicuramente il frangente esaminato non darà alcun problema al quale non possiate porre adeguato rimedio. In amore, in molti potreste ottenere una soddisfazione immensa in ambito di coppia: sarà una piacevole esperienza che non dimenticherete tanto facilmente. Affidatevi ai sussurri del vostro cuore per comunicare con la persona amata, varranno più di mille parole, ok? Single, l'amore potrebbe risvegliarsi nel corso della giornata, dunque chi lo cerca potrà incontrare nuove persone e, tra queste potrebbe scattare la cosiddetta "fiamma della passione". Nel lavoro invece, per i più le cose si metteranno alquanto bene: potrete contare sulla vostra voglia di fare e, specialmente se con buone basi, concludere ottimi affari e/o contratti importanti.

Acquario - Una giornata il linea con il più normale dei periodi, con un martedì all'insegna della solita routine per tanti di voi Acquario. Partirà quindi abbastanza in modo tranquillo questa parte della settimana, con un martedì valutato e sottoscritto con le quattro stelline legate ai periodi di routine. In campo sentimentale, sentirete il bisogno di trovarvi tra le braccia dell'amato/a: purtroppo i vostri impegni vi costringeranno rimboccarvi le maniche e rimandare coccole e carezze a fine giornata. Pronti a pazientare? Se attualmente siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano. Single, la Luna buona del periodo vi verrà senz'altro incontro: si prospettano interessanti conoscenze a scopo sentimentale per voi Acquario. Consiglio: perché non iniziare a progettare qualche uscita con gli amici? Il resto si poi si vedrà... Nel lavoro invece, cambierà il vento avviandosi finalmente nella giusta direzione. I vostri astri daranno una spinta in più infondendo sicurezza e coraggio: approfittate del periodo buono per dare una sforbiciata a problemi e/o incombenze.

Pesci - Partirà con grande sprint questo martedì d'inizio settimana. Diciamo pure che l'attuale situazione astrale vi permetterà senz'altro di guardare ogni cosa in maniera molto positiva. Potrete infatti contare su una rinnovata fiducia, soprattutto nella vita di coppia: il cielo regalerà parentesi abbastanza dolci e tutto scorrerà per il giusto verso. Secondo l'oroscopo del giorno 29 gennaio, riguardo ancora il reparto amore, guardare con fiducia a questa giornata sarà come garantire la buona intesa nel rapporto. Se single invece, se sognate ad occhi aperti da troppo tempo, senz'altro martedì potreste avere l'opportunità di realizzare qualcuno tra i vostri sogni. Tenetevi pronti a cogliete le opportunità che senz'altro il destino non mancherà di offrire! Nel lavoro, per chiudere, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Riuscirete senza troppa fatica a far comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.