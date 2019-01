Annuncio

L'anno 2019 secondo l'Oroscopo sarà ottimo per il segno del Leone [VIDEO], che ha molti influssi astrali propizi. Fin dai primi giorni del nuovo anno vi siete sentiti colmi di energia positiva, che vi porta ad affrontare i problemi con la giusta dose di ottimismo, per individuare le giuste soluzioni. Lo spirito di iniziativa non vi è mai mancato e in questo momento le vostre qualità vengono facilmente riconosciute anche da chi vi sta vicino. Nei primi giorni di febbraio questa piacevole sensazione di essere pieni di forze sarà rinnovata.

Questo stato favorevole, però, andrà scemando nella seconda metà di febbraio, quindi dovrete sfruttare al meglio i primi quindici giorni.

L'amore per il Leone nel mese di febbraio

Gli studiosi dell'oroscopo [VIDEO]ritengono che nella prima decade di febbraio ci saranno tutte le condizioni per innamorarvi di una persona, che potrebbe rivelarsi davvero significativa nella vostra vita.

È quindi importante predisporsi a questo incontro, con il giusto stato d'animo: quest'anno il giorno di San Valentino potrebbe essere davvero memorabile. La persona con la quale costruire qualcosa in questo periodo sotto il profilo sentimentale potrebbe essere del Toro (altro segno fortunatissimo nel 2019) oppure dei Gemelli. Nella seconda parte del mese invece le cose cambieranno e il momento non sarà più tanto favorevole per la nascita di nuove coppie, perché le congiunture astrali cambieranno in modo significativo.

Il segno del Leone e il mondo del lavoro a febbraio 2019. Bene anche la salute

Non è un mistero che i nati sotto il segno del Leone siano molto adatti a interpretare ruoli di comando e quindi a guidare aziende o addirittura a fondarne di nuove. La forte personalità del Leone è infatti ben riconoscibile.

La congiuntura economica generale non è tra le più favorevoli, ma se avete in animo di avviare un nuovo progetto aziendale il mese di febbraio potrebbe fornirvi la giusta occasione per realizzare i vostri sogni lavorativi e dimostrare in seguito a tutti il vostro spirito pratico, abbinato alla capacità di prendere dei rischi, che nell'ambito lavorativo è sempre caratteristica molto importante. Dovete avere molta fiducia negli sviluppi futuri, perché l'intero anno scondo il vostro oroscopo vi porterà buone nuove in ogni settore ed anche per quello che concerne la salute non andrete incontro a problemi particolari, che non siano i classici malanni di stagione.