Il terzo weekend di gennaio sarà relativamente tranquillo per Gemelli e Cancro, la Vergine è invece tra i segni favoriti. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 19 e domenica 20 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni potrebbero sentirsi in forte disagio a causa di una situazione spiacevole. Siete delle persone che non le mandano di certo a dire e ciò potrebbe implicare diversi litigi. Attenzione a non ripercuotere il vostro nervosismo sul partner. Amate tenervi impegnati, ma attenzione a complicarvi troppo la vita con tanti impegni.

Cercate di essere più comprensivi nei confronti altrui.

Toro: la giornata di sabato sarà particolarmente a vostro favore: la fortuna potrebbe baciarvi sul lavoro e in amore.

Per quanto riguarda il livello economico, potreste dover fare i conti in tavola ed evitare le spese superflue. Sentite il bisogno di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Domenica potreste ricevere un invito molto interessante.

Gemelli: al momento siete bloccati in una situazione abbastanza complessa. Potreste dover prendere una decisione per far si che le cose migliorano. Siete voi stessi gli artefici del vostro futuro ed evitate di far prendere le decisioni importanti agli altri. Sabato potrebbe essere una giornata un pò sottotono, ma attenzione a non prendervela con chi vi sta intorno.

Cancro: al momento gli astri non sono proprio dalla vostra parte. La condizione astrologica è un pò complicata e ciò non vi consentirà di realizzare i vostri desideri più cari. Giove sarà comunque molto di aiuto affinchè possiate trovare la forza di andare avanti.

Portate pazienza in amore: ci vuole tempo prima di poter risolvere determinati problemi.

Leone: avete deciso di mettervi alla prova, chi sul lavoro e chi in amore. Al momento non state ottenendo le conferme sperate, ma è importante che non demordiate. Sabato e domenica saranno comunque delle giornate un pò stressanti: entreranno in ballo alcune complicazioni di cui non avevate tenuto conto.

Vergine: il weekend sarà per voi molto fortunato, ma ciò non significa che non saranno presenti ostacoli. Ciò che farà la differenza sarà il vostro modo di affrontare le problematiche. Alcuni sperano in un cambiamento, che potrebbe presto arrivare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le giornate saranno un pò confusionarie perchè la vostra situazione lavorativa non è ancora del tutto chiara. Vorreste più stabilità, ma state facendo molta fatica per ottenerla. Alcuni si sentono un pò agitati perchè non sono sicuri di poter adempiere a certe promesse fatte. Cercate di affrontare ogni problematica con più leggerezza.

Scorpione: la giornata di domenica sarà al top: ci sono in previsione nuovi incontri e momenti rilassanti da passare in compagnia di diversi amici. Per quest'anno vi siete imposti di portare avanti determinati progetti e i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per un cambiamento.

Sagittario: purtroppo qualcuno vi ha teso uno sgambetto che vi ha portato delle difficoltà sul lavoro. Diverse sono state le critiche ricevute dagli altri, ma la maggior parte i queste sono state dettate soltanto dall'invidia. Vi siete lasciati trascinare dalla negatività, ma adesso è il momento di recuperare.

Capricorno: in generale siete delle persone molto disponibili, che però non amano mettere in piazza i propri sentimenti. Fate fatica a dimostrare l'amore per i vostri cari e questo potrebbe causare parecchi fraintendimenti soprattutto con il partner.

Acquario: state attraversando un momento di lieve calo fisico: la vostra vitalità non è al top, per cui è necessario pensare di più al benessere fisico. Dal punto di vista lavorativo state attraversando una situazione precaria, ma in amore potreste vivere delle belle emozioni.

Pesci: i nati sotto il vostro segno sono sempre pronti ad aiutare gli altri, ma alcune volte non tutti ricambiano la vostra disponibilità. La mattinata di domenica sarà molto positiva, anche se non mancherà qualche piccolo imprevisto.