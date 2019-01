Annuncio

L'inizio di gennaio ha portato con sè grandi cambiamenti per alcuni segni zodiacali come Toro e Leone. Il 17 gennaio sarà una giornata di recupero per Cancro e un buon momento per le relazioni per Vergine. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avete attraversato alcune giornate di crisi, ma adesso inizierà per voi una netta fase di recupero. Nonostante ciò, la rabbia ed il nervosismo non abbandoneranno il vostro umore.

Alcune cose non hanno funzionato e certe persone a voi molto care hanno cercato di contrastarvi. Chi è stato male fisicamente potrebbe adesso rimettersi in sesto.

Toro: Mercurio e Sole sono dalla vostra parte e ciò vuol dire che potreste avere molta più energia [VIDEO]del solito e tanta voglia di vivere in tranquillità insieme al vostro partner.

Godetevi appieno questa giornata perchè poi potrebbe far ritorno un po' di tensione.

Gemelli: vi sentite un pochino affaticati a causa degli impegni dell'ultimo periodo. Adesso però, pare che le cose stiano andando per il verso giusto: potreste ricevere proposte molto interessanti sul lavoro, mentre in amore è il periodo ottimo per iniziare una relazione.

Cancro: la settimana è iniziata in maniera un po' confusa per voi, ma adesso potreste ritrovare la serenità e le forze perdute. Molto spesso non vi sentite capiti dagli altri, come se parlaste una lingua che le persone a voi care non riescono a comprendere. Dovrete prendere delle decisioni importanti.

Leone: se dovete chiarire qualcosa questa sarà una giornata utile per farlo. La cosa più importante sarà fare chiarezza con una persona che spesso e volentieri vi crea dei problemi non di poco conto.

Fate attenzione ai rapporti con Acquario e Scorpione.

Vergine: la fase propizia della vostra vita prosegue alla grande. Se state vivendo una bella storia d'amore, riceverete ulteriori conferme. Se invece siete single, avrete molte buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Cercate di prendere le decisioni importanti basandovi soltanto sui vostri desideri, senza farvi condizionare dalle parole altrui.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le ultime settimane sono trascorse un po' sottotono. Siete insicuri e state valutando bene alcuni aspetti della vostra vita. Qualcuno potrebbe avervi creato qualche grattacapo [VIDEO]e ciò provocherà diverse tensioni. Cercate di restare calmi però, questa fase negativa dovrebbe presto volgere al termine.

Scorpione: molti nati sotto il vostro segno sono un pochino insicuri caratterialmente e stanno attraversando una fase molto negativa nel rapporto di coppia. Cercate di far valere le vostre ragioni senza alzare troppo i toni. Ponderate bene le parole, che potrebbero influire sull'andamento del vostro rapporto di coppia in futuro.

Sagittario: alcuni di voi sono molto stanchi e nervosi: siete critici nei confronti delle persone a voi care. Siete un po' insoddisfatti della vostra vita: c'è qualcosa che non va e che vorreste cambiare, ma non sapete bene come fare nella praticità.

Capricorno: state iniziando a guardare l'amore da un'ottica diversa: in questi mesi avete trascurato i sentimenti per lasciare spazio al lavoro, ma adesso avete voglia di una relazione di coppia. Cercate di programmare bene tutti gli impegni e di stabilire una tabella delle priorità per voi importanti.

Acquario: il 17 gennaio sarete invasi da una nuova carica di energia che vi permetterà di dare movimento alla vostra vita sentimentale. Tutti i single ritroveranno la voglia di relazionarsi con nuove persone. Sul lavoro potrebbero arrivare delle nuove e belle soddisfazioni.

Pesci: avete deciso di tagliare i rami secchi e di concentrarvi sulle persone veramente importanti per voi. Già da parecchio tempo vi siete resi conto che alcune situazioni non andavano bene e adesso finalmente avete trovato il coraggio di mettere un punto.