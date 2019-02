Annuncio

Annuncio

I festeggiamenti del giorno di San Valentino stanno per avere inizio: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa giornata? Scopiamolo qui di seguito con i dettagli dell'Oroscopo su amore, lavoro e salute di giovedì 14 febbraio per tutti i segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di San Valentino 2019, segno per segno

Ariete: potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o di un banale malessere psicosomatico. Sarà invece un momento positivo per quanto riguarda i sentimenti, grazie al favore di Venere e Saturno potrete vivere belle emozioni con il partner e la famiglia.

Toro: febbraio si è rivelato un mese positivo per quanto riguarda i sentimenti, qualcuno sta pensando a grandi progetti da realizzare insieme al partner, potrebbe trattarsi di un progetto romantico, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, ma anche di un progetto professionale, come il lancio di un’attività.

Annuncio

Qualunque siano i vostri piani il consiglio è quello di sfruttare al massimo la ritrovata energia per attuare i cambiamenti che da tempo desiderate.

Gemelli: con la Luna nel segno le giornate di giovedì e venerdì si riveleranno più vantaggiose delle precedenti per i nati sotto questo segno. I contrasti nati in amore potranno essere risolti e anche chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione, potrebbe ritrovare in queste giornate la voglia di mettersi in gioco e costruire nuovi legami.

Cancro: non sarà un San Valentino privo di tensioni per il segno, ci sono dei dubbi in amore, il cuore di qualcuno potrebbe essere in lotta tra due persone. Se c’è della confusione, la situazione non migliorerà in queste giornate e qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione, stelle più positive durante il week end.

Annuncio

Leone: con Giove in posizione favorevole, l’inizio del nuovo anno ha portato alcune novità nella vostra vita, tuttavia potrebbero esserci ancora delle questioni da risolvere. Nelle prossime giornate potreste dover definire alcune questioni, l’orgoglio potrebbe dissuadervi dal richiedere un aiuto, ma la vicinanza di una persona di fiducia potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.

Vergine: Marte e Venere in posizione favorevole vi regaleranno un San Valentino sereno e passionale. Nonostante lo stress lavorativo, l’amore ricoprirà un ruolo centrale in questa giornata e vi regalerà delle belle emozioni. I single potranno fare affidamento sulla protezione delle stelle, gli incontri sono favoriti.

Annuncio

A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie.

Bilancia: Saturno in posizione dissonante vi rende irritabili, vi sentite inadeguati e dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo. Nelle prossime 48 ore cercate di evitare le polemiche e le situazioni stressanti. Concedetevi qualche momento di solitudine e risposo che vi permetta di riordinare le idee.

Scorpione: quella di giovedì 14 febbraio si rivelerà una giornata sottotono per il segno, vi sentite di cattivo umore, alla ricerca di una felicità che sembra sempre sfuggirvi. Si tratta solo di un breve momento di smarrimento e negatività, destinati ad esaurirsi con l’arrivo del week end, quando gli astri saranno in posizione favorevole. Fino ad allora cercate di evitare litigi e discussioni, sia in amore che in ambito lavorativo.

Sagittario: Giove nel segno fino al mese di novembre, si rivelerà un valido alleato per il segno. Nel corso del 2019 infatti non mancheranno nuove occasioni e le soddisfazioni, tuttavia questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono.

Vi sentite di cattivo umore, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere e questo vi renderà distanti in amore. Nel fine settimana inizia un momento di recupero, siate pazienti.

Capricorno: non è un momento sereno per il segno, potrebbero essere sorte delle problematiche di tipo economico da risolvere al più presto. Non c’è dunque da meravigliarsi, se l’amore non è il primo tra i vostri pensieri. Tuttavia il partner potrebbe sentirsi trascurato e non capire le vostre motivazioni, cercate di evitare le polemiche potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Acquario: sarà una giornata particolare, le stelle non sono in opposizione, tuttavia qualcuno si sentirà irritabile e potrebbe risentire di un calo fisico. Durante la giornata di giovedì 14 febbraio fareste bene ad evitare i contrasti con il partner e i familiari, il vostro cattivo umore potrebbe farvi alzare la voce e ferire i sentimenti di una persona cara.

Pesci: sarà un San Valentino emozionante e per qualcuno potrebbero esserci delle belle sorprese, come una dichiarazione d’amore inaspettata.

Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e anche i single saranno favoriti nella ricerca di una persona d’amare. È un momento impegnativo per quanto riguarda l’ambito lavorativo, a fine giornata qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato e avvertire banali fastidi psicosomatici.