Per i nativi dei Pesci, dodicesimo segno dello Zodiaco, il mese di febbraio del 2019 si presenterà come un periodo piuttosto ambiguo, che non manterrà le promesse e al contrario porterà molti contrattempi davvero fastidiosi.

Male l'aspetto economico per i Pesci

Febbraio sarà un mese negativo per le vostre finanze, con troppe uscite e ben poche entrate, nonostante le aspettative, che erano ben diverse. Avrete tante ambizioni e progetti da realizzare ma, alla resa dei conti, raccoglierete poco.

Questo dato di fatto genererà in voi una grande frustrazione e vi spingerà a pensare di avere commesso dei gravi errori nella scelta di alcuni collaboratori. In realtà la colpa principale è di una congiuntura economica tra le più delicate, che ma anche di influenze astrali avverse.

Non è proprio il momento di fare affari e soprattutto di acquistare immobili, quindi, se stavate pensando di cambiare casa, è forse opportuno accantonare il progetto.

L'amore per i Pesci a febbraio: discussioni probabili

Una delle peculiarità del vostro segno è avere sempre contrasti col partner, forse perché tendete a idealizzare troppo le persone e a credere che l'amore sia qualcosa di perfetto, senza problemi. La vita vi ha insegnato che non è così e a febbraio ne avrete la conferma, perché avrete un grosso litigio con una persona alla quale tenete tanto. Cercate però di non essere troppo orgogliosi, sarebbe l'ennesimo errore: nella vita è importante anche saper chiedere scusa quando si capisce di avere torto. Alla fine di febbraio potreste comunque conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore, facendovi dimenticare delle esperienze sentimentali negative.

Per quanto riguarda l'ambito familiare, l'Oroscopo prevede liti coi figli, per futili motivi. Perderete comunque le staffe se non vi sentirete capiti da chi amate di più.

Oroscopo per la donna dei Pesci a febbraio

Per quello che riguarda le donne dei Pesci non ci sono grandi novità da segnalare. Il periodo è un po' avaro di emozioni e fornirà comunque un'occasione di introspezione, magari riscoprendo il piacere di sane letture, che avevate provvisoriamente accantonato. Per farsi una cultura non è mai troppo tardi.

Per quanto riguarda invece la salute, purtroppo le donne dei Pesci tendono a somatizzare lo stress eccessivo e soffrono frequentemente di emicrania: questo si ripercuotera' sullo studio e sulle attività lavorative anche nel periodo che abbiamo preso in esame.