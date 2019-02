Annuncio

I pianeti rappresentano una sfera di vita intorno alla quale gravitano i segni zodiacali, intrecciando le loro storie e segnando il proprio destino. L'Oroscopo settimanale traccia quasi una mappa astrologica in questo cielo magico, individuando i punti di forza e le capacità di reagire agli stimoli positivi, per migliorare la propria sfera personale. Cosa svelano le stelle per la terza settimana di febbraio? Scopriamolo nelle previsioni astrologiche.

Amore e lavoro nell'oroscopo della settimana del 18 febbraio

Ariete: Saturno in congiunzione con Venere potrebbe rendervi troppo seri, annullando per un po' quella spontaneità che è associata al vostro segno. Sfruttate questi influssi planetari per dare il massimo di voi, realizzando progetti ambiti.

Questa settimana promette bene per i sentimenti.

Toro: inizierete la settimana alla grande, rimboccandovi le maniche e accumulando energia positiva per raggiungere il successo. Utilizzate la carica esplosiva del pianeta marziano nel vostro cielo per investire energia nuova nell'amore.

Gemelli: come un fiore a primavera, l'amore per voi amici dei Gemelli sarà rigoglioso e potrete approfondire maggiormente gli affetti, con spontaneità e forte slancio emotivo. Occhio solo a Mercurio che è in quadratura per voi e potrebbe chiedervi di adempiere ai vostri impegni con maggiore serietà.

Cancro: cercate di liberarvi da un passato che vi opprime, aprendovi a un cambiamento positivo che vi permette di crescere moralmente e spiritualmente.

Ne beneficeranno sia gli affetti che il lavoro. Sarete molto dolci con il partner, vivendo sentimenti romantici, regalati da una Venere innamorata.

Leone: la parola magica per iniziare al meglio questa settimana è "concretezza", quindi potrete aprirvi maggiormente al concreto, mettendo in pratica i vostri progetti con ambizione. Pianificate le cose da fare, stilando un bel programma e impiegando ogni giorno per trasformare le sfere della vostra vita, con orgoglio e determinazione.

Vergine: l'astro lunare da martedì in Pesci crea una certa tensione nel vostro cielo astrologico, rendendovi più irritabili. Apparirete spossati e privi di energia vitale, colpa forse di Mercurio che dal domicilio dei Pesci vi confonde le idee. Consiglio della settimana: vivete ogni giorno con maggior entusiasmo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'energia di Marte vi ha stancato, così abbandonerete quel clima festoso e l'apertura al sociale per rinchiudervi nel vostro cantuccio amoroso accogliente e perché no, sbadigliare sul vostro divano.

Scorpione: la settimana per voi amici dello Scorpione parte alla grande e avrete maggiore consapevolezza delle vostre capacità, per emergere in modo proficuo. Sentirete quasi una spinta che vi indica la strada da percorrere, indirizzando la vostra vita in modo diverso.

Sagittario: iniziate la settimana con energia positiva, dandovi n obiettivo già da lunedì e portandolo a compimento. Giove nel vostro domicilio preme per concretizzare gli affetti e vi incita a muovervi, ottenendo successi nel lavoro. Non indugiate, quindi.

Capricorno: apritevi al dialogo e fidatevi della persona che vi sta accanto, per migliorare il vostro rapporto di coppia o se siete single avviarne uno nuovo. Marte sarà vostro alleato in questa settimana, rendendo ogni giorno più speciale.

Acquario: Giove e Marte, in perfetta sintonia rispetto al vostro domicilio, vi trasmettono un nuovo entusiasmo tutto da investire nell'amore e nel lavoro. Una sfida da cogliere al volo, trattenendo le emozioni più intime e procedendo dritti al dunque.

Pesci: il Sole già da martedì entra nel vostro cielo e vi renderà maggiormente sensibili, Nettuno è complice amplificando un distacco dalla realtà che vi consente di isolarvi per tutelarvi e non sentire le sofferenze altrui. Evitate questo comportamento, piuttosto cercate di concretizzare i vostri desideri.