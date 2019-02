Annuncio

Annuncio

Pronto l'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio 2019. Alcuni segni dovranno fare i conti con la stanchezza e le faccende lavorative. Si presenteranno delle novità anche nella sfera sentimentale, qualcuno potrebbe ricevere una proposta d'amore importante. Scopriamo subito cosa aspettarsi durante la settimana attraverso le previsioni degli astri.

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: nel lavoro dovete essere decisi, non fate affidamento su nessuno specialmente sui collaboratori. È il momento di investire, farete felice la persona che vi sta vicino a patto che freniate la vostra gelosia.

Toro: avete ottime idee in campo lavorativo, dovete procedere senza perdere tempo.

Annuncio

Questo è il momento buono per ricevere una promozione attesa da tempo. Nelle coppie esploderà la passione e si faranno progetti per il futuro.

Gemelli: l'oroscopo dal 18 al 24 febbraio vi vede battere la fiacca. Impegnatevi nel lavoro e non state solo a guardare. Accorciatevi le maniche ed in poco tempo acquisterete vigore. Mettetevi in gioco anche in amore, è tempo di regali.

Cancro: il lavoro è impegnativo e stressante però vi da moltissime soddisfazioni e vi rende sicuri. Ma c'è sempre da migliorare. In amore state costruendo un bel rapporto con un collega, coltivatelo bene aiutandovi a vicenda.

Leone: nel lavoro scegliete bene i collaboratori ed occhio agli investimenti. Godetevi una vacanza sulla neve, magari con una persona che si è rifatta viva dopo un certo periodo.

Annuncio

Vergine: è il momento di prendere delle decisioni nel campo lavorativo che vi darà grosse soddisfazioni. Per voi la famiglia è sacra, un pensiero a quattro zampe per il partner vi farà essere amati ancor di più.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: dovete essere coerenti per ottenere un buon lavoro. Avrete una persona importante che vi appoggerà ma dovrete accettare dei cambiamenti, anche di sede. Nell'amore la tenacia vi premierà.

Scorpione: nel lavoro c'è molta gelosia, infatti, i colleghi vi daranno brutti consigli. State lontani da coloro che non ritenete sinceri, vi consolerete con nuove amicizie piacevoli e con viaggi o serate.

Sagittario: siete troppo stressati dal lavoro, avete bisogno di riposare.

Annuncio

Prendete il lavoro come svago. Per ricaricarvi avete bisogno di viaggiare. Non pensate al mutuo o ad una tassa tutto si sistemerà. In arrivo una sorpresa dal partner.

Capricorno: l'oroscopo settimanale prevede che farete dei buoni investimenti. Ma dovrete gestire con intelligenza i risparmi. La persona a cui pensate vi ricambierà e mostrerà l'interesse sperato. Prendetevi delle serate libere per cenare e uscire insieme.

Acquario: avete trascurato da tempo il lavoro, datevi da fare con il vostro talento andrete lontano. Dopo San Valentino siete diventati più pigri, decidete se iniziare una nuova avventura o se regalare un anello.

Pesci: dire quello che pensate alle persone che vi stanno vicino servirà a migliorare sia il vostro campo lavorativo che la convivenza. In amore bisogna mettersi in gioco, tutto si può conquistare ma bisogna volerlo davvero. Escogitate qualcosa ed otterrete dei buoni risultati.