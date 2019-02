Annuncio

Nella penultima settimana di febbraio l'amore va a gonfie vele per Scorpione e Bilancia, che dovranno sfruttare la posizione favorevole di Mercurio. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24.

Da Ariete a Vergine

Ariete: lunedì la giornata inizierà in maniera piuttosto pesante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. A metà settimana riuscirete però a recuperare il buon umore e potrebbero presentarsi anche delle positive novità. Se c'è qualcosa in particolare che volete fare, è meglio approfittarne ora perchè dalla prossima settimana Mercurio vi sarà sfavorevole.

Toro: la settimana dal 18 al 24 febbraio vi vedrà in ripresa dal punto di vista dei sentimenti.

Adesso riuscite a guardare avanti senza voltarvi le spalle e pensare al passato. Nel fine settimana potreste conoscere una persona molto interessante. Tra martedì e mercoledì potrebbe invece nascere qualche dissapore sul lavoro.

Gemelli: la vostra relazione potrebbe essere nel pieno di una turbolenza. Venere non vi sarà a favore e ciò potrebbe portare diversi litigi nella coppia. Sabato potrebbe essere la giornata più critica, sia per i sentimenti che per il lavoro.

Cancro: Venere e Mercurio saranno a vostro favore e la vostra relazione potrebbe rafforzarsi ancora di più. La sintonia con il partner sarà più che buona e tra sabato e domenica vivrete momenti di grandi passioni. Lunedì ci sarà Luna in opposizione, ma non lasciatevi scoraggiare da qualche piccolo disguido.

Leone: in ambito lavorativo sicuramente non mancheranno gli scontri: non riuscite a far valere le vostre idee e questo vi rende molto nervosi. A iniziare da venerdì riuscirete poco a poco a ritornare sereni.

Vergine: purtroppo Venere sarà opposto al vostro segno e ciò comporterà diversi disguidi, soprattutto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21. Potreste mettere in discussione il vostro lavoro, ma cercate di non abbattervi: prende questo periodo come una sfida da dover superare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questa settimana andrà sfruttata al massimo per i nati sotto il segno della Bilancia. Se avete qualche cambiamento da fare o un progetto da portare avanti, è il momento di agire.

In amore tutto sembra essere molto tranquillo.

Scorpione: l'amore sarà al top ed anche coloro che hanno iniziato da poco una relazione potrebbero sentirsi pienamente soddisfatti e sicuri del partner. Tutto andrà liscio fino alla giornata di giovedì 21 febbraio, poi potrebbe presentarsi qualche ostacolo.

Sagittario: diverse incomprensioni con il partner tra venerdì e sabato: anche delle piccolezze potrebbero accendere discussioni esagerate. Mercoledì e giovedì saranno giornate molto belle dal punto di vista lavorativo. Cercate di dare il massimo e otterrete belle gratificazioni.

Capricorno: siete molto concentrati sul lavoro, ma è a livello sentimentale che state vivendo le più belle emozioni e soddisfazioni del periodo. Venerdì Mercurio sarà a vostro favore porterà delle novità totalmente inaspettate. Lunedì e martedì le giornate più fortunate della settimana.

Acquario: le stelle vi sostengono e ciò vi metterà in una condizione molto positiva. Potrete finalmente sbilanciarvi su determinati argomenti e farvi avanti se avete interesse per qualcuno.

Attenzione a non trascurare il benessere fisico.

Pesci: le novità non mancheranno, ma dovrete avere molta fiducia in voi stessi ed impegnarvi. Se qualche nuovo progetto vi viene proposto, non rifiutate ma abbiate il coraggio di rischiare.